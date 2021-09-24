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Giriş Tarihi: 24.9.2021 18:49 Son Güncelleme: 24.9.2021 18:50

Son dakika: Messi sonrası Barcelona'da büyük yıkım! Ronald Koeman'ın yerine 2 aday

Son dakika: Messi sonrası Barcelona’da büyük yıkım! Ronald Koeman’ın yerine 2 aday

Son dakika... İspanyol devi Barcelona'da Messi'nin ayrılığı sonrası yıkım devam ediyor. La Liga'da oynadığı 5 maçta 9 puan toplayan Barça, Şampiyonlar Ligi'nde de sahasında Bayern Münih'e 3-0 kaybetti. Dün deplasmanda Cadiz'le 0-0 berabere kalan Katalan temsilcisinde Hollandalı teknik adam Koeman'ın suyu ısınıyor. İspanyol basınında yer alan haber göre, Koeman ile yollar ayrılacak. Deneyimli hocanın yerine adaylar ise; Xavi ve Roberto Martinez. İşte detaylar...

Son dakika... İspanya La Liga'nın 6. haftasında Barcelona, Cadiz'e konuk oldu. Rakibi ile 0-0 berabere kalan Barça, puanını 9 yaparken ezeli rakibi Real Madrid'le arasındaki puan farkının açılmasına engel olamadı. Real Madrid çıktığı 6 maçta 16 puan toplarken, Barcelona ise 5 karşılaşmada sadece 9 puan alabildi. İspanyol devi, yaşadığı kayıpların yanı sıra etkisiz futbol oynamakla da eleştiriliyor.

Ekonomik sıkıntıları sebebiyle Messi'yi PSG'ye kaptıran Barcelona'da büyük bir yıkım yaşanıyor.

Lige kötü başlayan Koeman yönetimindeki Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında ise sahasında Bayern Münih'e 3-0 kaybetti.

Yaşanan bu kötü süreçte Koeman'ın takımdan gönderileceği iddiaları her geçen gün daha yüksek sesle ifade ediliyor. Hollandalı hoca da Cadiz mücadelesinin ardından bu durumu şu sözlerle ifade etti: "Bu ülkede bir hiç uğruna gönderilirsin."

Messi ile ilgili de konuşan Koeman, "Messi takımın bütün zaaflarını gizliyordu. Etrafındaki herkesi olduğundan daha iyi gösteriyordu. Bu bir eleştiri değil, sadece gözlem." ifadelerini kullandı.

EFSANE İSİM XAVİ GELEBİLİR

Hollandalı Koeman'ın suyu ısınırken İspanyol basınında da çarpıcı iddialar gündeme geliyor. Barcelona'nın yeni hocası olmaya en yakın 2 isim; Roberto Martinez ve Xavi Hernandez.

Barcelona'nın efsane futbolcusu Xavi, en güçlü adaylardan biri. Uzun yıllar Barça'da forma giyen ve birçok başarıya imza atan İspanyol futbol adamı, 2019 yılından beri Katar ekibi Al-Sadd'ın teknik direktörlüğünü yapıyor.

Futbol kariyerinin son döneminde Al-Sadd'da oynayan Xavi, emekli olduktan sonra takımın başına geçti. 41 yaşındaki hocanın 2023'e kadar kontratı bulunuyor.

Xavi ile uzun yıllar Barça'da oynayan Iniesta'ya göre, genç teknik adam bu göreve hazır. Xavi'nin Barcelona'nın başına geçme ihtimali hakkında konuşan Iniesta, "Bence Barcelona için hazır. Xavi'yi şu anda veya herhangi bir süreçte Barcelona'nın yedek kulübesinde düşünür müsün deseniz hemen evet derim." dedi.

DİĞER ADAY ROBERTO MARTİNEZ

Barcelona'da Ronald Koeman'ın yerine bir diğer aday ise Roberto Martinez. Belçika Milli Takımı'nda görev yapan 48 yaşındaki teknik adamın da Katalan devine sıcak baktığı gelen haberler arasında.

Barça'dan teklif gelmesi durumunda Martinez'in Belçika Futbol Federasyonu ile görüşeceği ve İspanyol devine gitmek için izin isteyeceği belirtiliyor.

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Son dakika: Messi sonrası Barcelona'da büyük yıkım! Ronald Koeman'ın yerine 2 aday
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