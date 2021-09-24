Son dakika: Messi sonrası Barcelona’da büyük yıkım! Ronald Koeman’ın yerine 2 aday

Yaşanan bu kötü süreçte Koeman'ın takımdan gönderileceği iddiaları her geçen gün daha yüksek sesle ifade ediliyor. Hollandalı hoca da Cadiz mücadelesinin ardından bu durumu şu sözlerle ifade etti: "Bu ülkede bir hiç uğruna gönderilirsin."