Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Olimpiu Morutan hakkındaki iddialar kafaları karıştırdı! Menajerinden ayrılık açıklaması...
Giriş Tarihi: 24.9.2021 16:16 Son Güncelleme: 24.9.2021 16:32

Son dakika: Olimpiu Morutan hakkındaki iddialar kafaları karıştırdı! Menajerinden ayrılık açıklaması...

Son dakika: Olimpiu Morutan hakkındaki iddialar kafaları karıştırdı! Menajerinden ayrılık açıklaması...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’ın yeni transferi 22 yaşındaki Olimpiu Morutan hakkında çok çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Ortaya atılan iddialardan soran Morutan’ın menajeri Florin Vulturar oyuncuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Olimpiu Morutan hakkında ortaya atılan iddialar ortalığı karıştırdı. Galatasaray'ın 22 yaşındaki yeni transferi Morutan'ın başka takımlara kiralanacağı iddiası ortaya atıldı. Bu iddialar sonrası Rumen medyasına konuşan Morutan'ın menajeri oyuncuyla ilgili iddialara yanıt verdi.

RUMEN BASINI MORUTAN'IN PERFORMANSINI ELEŞTİRDİ

FCSB'den 3.5 milyon Euro karşılığında Galatasaray'a transfer olan Olimpiu Morutan, aldığı süreler sebebiyle Rumen basınında eleştirilere sebep oldu.

MENAJERİNDEN AYRILIK AÇIKLAMALARINA YANIT

Rumen basınında, Morutan'ın Galatasaray'da henüz 90 dakika maç oynamadığı ve performansının beğenilmediği dedikoduları geniş yer tutarken oyuncu hakkında ortaya atılan iddialar sonrası menajeri açıklama yaptı.

"FATİH TERİM MORUTAN'DAN ÇOK MEMNUN"

Rumen basınında Prosport'a açıklamalarda bulunan menajer Florin Vulturar, Morutan'ın ayrılacağı iddialarına şu yanıtı verdi: "Morutan'ın kiralık bile olsa Galatasaray'dan ayrılması söz konusu olamaz. Ortaya çıkan iddialar gerçek değil. Galatasaray Morutan'dan çok memnun. Kendisi fizik olarak tam anlamıyla hazır değil fakat fizik olarak da en kısa zamanda hazır hale gelecektir.

Teknik direktör Fatih Terim de Morutan'ın performansından çok memnun. Morutan yeni geldi ve uyum sürecinde. Kendisi Galatasaray'da çok başarılı olacaktır."

MORUTAN 5 MAÇIN HİÇBİRİNDE 90 DAKİKA FORMA GİYEMEDİ

Morutan, Galatasaray'da Lazio maçı dahil olmak üzere 5 maça çıktı ve bu maçların hiçbirinde 90 dakika forma giyemedi. Morutan, Kasımpaşa maçında Cicaldau'ya bir asist yapmıştı.

Morutan son olarak Kayserispor maçının 2. yarısında oyuna dahil olmuştu.

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Son dakika: Olimpiu Morutan hakkındaki iddialar kafaları karıştırdı! Menajerinden ayrılık açıklaması...
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