Son dakika: Olimpiu Morutan hakkındaki iddialar kafaları karıştırdı! Menajerinden ayrılık açıklaması...

"FATİH TERİM MORUTAN'DAN ÇOK MEMNUN"

Rumen basınında Prosport'a açıklamalarda bulunan menajer Florin Vulturar, Morutan'ın ayrılacağı iddialarına şu yanıtı verdi: "Morutan'ın kiralık bile olsa Galatasaray'dan ayrılması söz konusu olamaz. Ortaya çıkan iddialar gerçek değil. Galatasaray Morutan'dan çok memnun. Kendisi fizik olarak tam anlamıyla hazır değil fakat fizik olarak da en kısa zamanda hazır hale gelecektir.