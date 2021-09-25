25 EYLÜL TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 26.145

VEFAT SAYISI: 193

İYİLEŞEN SAYISI: 19.199

Bakan Koca vaka tablosu ile şu açıklamalarda bulundu:

"VAKA SAYISI 19 BİN!" Sizce, 20 binin altında günlük vaka sayısı bu toplum için ulaşılması güç bir hedef mi? Hep birlikte karar verip, bugün 26.145 olan vaka sayısını kısa sürede, kritik eşik olan 20 binin altına indirebiliriz. Sonucunu iyi bildiğimiz tedbirler ve aşı bize yeter!



24 EYLÜL TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 27 bin 197

VEFAT SAYISI: 221

İYİLEŞEN SAYISI: 20 bin 458

23 EYLÜL TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 27 bin 844

VEFAT SAYISI: 217

İYİLEŞEN SAYISI: 21 bin 267