Günlük koronavirüs verileri Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde ve Bakan Koca'nın Twitter hesabında açıklanıyor. İl il vaka sayıları, vefat ve iyileşme oranları, aşılama oranları renklendirilmiş tablo ile kamuoyunun bilgisine sunuluyor. 25 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı! Son dakika bugün vaka sayısı ve vefat sayısı kaç oldu? İşte il il Covid-19 tablosu.
SON DAKİKA | 25 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI
25 Eylül korona tablosu, Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu. Bugünkü güncel Türkiye corona virüsü vaka-vefat rakamları şöyle;
VAKA SAYISI: 26.145
VEFAT SAYISI: 193
İYİLEŞEN SAYISI: 19.199
Bakan Koca vaka tablosu ile şu açıklamalarda bulundu:
"VAKA SAYISI 19 BİN!" Sizce, 20 binin altında günlük vaka sayısı bu toplum için ulaşılması güç bir hedef mi? Hep birlikte karar verip, bugün 26.145 olan vaka sayısını kısa sürede, kritik eşik olan 20 binin altına indirebiliriz. Sonucunu iyi bildiğimiz tedbirler ve aşı bize yeter!
VAKA SAYISI: 27 bin 197
VEFAT SAYISI: 221
İYİLEŞEN SAYISI: 20 bin 458
VAKA SAYISI: 27 bin 844
VEFAT SAYISI: 217
İYİLEŞEN SAYISI: 21 bin 267
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VAKA SAYISI: 28 bin 168
VEFAT SAYISI: 242
İYİLEŞEN SAYISI: 23 bin 096
VAKA SAYISI: 29 bin 338
VEFAT SAYISI: 260
İYİLEŞEN SAYISI: 23 bin 361
VAKA SAYISI: 27 bin 688
VEFAT SAYISI: 231
İYİLEŞEN SAYISI: 27 bin 949