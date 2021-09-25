Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri 25 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı! Son dakika bugün vaka sayısı ve vefat sayısı kaç oldu? İl il Covid-19 tablosu!
Giriş Tarihi: 25.9.2021 21:42 Son Güncelleme: 25.9.2021 21:42

25 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı! Son dakika bugün vaka sayısı ve vefat sayısı kaç oldu? İl il Covid-19 tablosu!

25 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı! Son dakika bugün vaka sayısı ve vefat sayısı kaç oldu? İl il Covid-19 tablosu!

25 Eylül koronavirüs verileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sosyal medya hesabı üzerinden açıklandı ve il il Covid-19 tablosu halka ulaştırıldı. Vatandaşların güncel olarak takip ettiği iyileşen, vaka ve vefat sayıları bugün de duyuruldu. Aşılama oranlarının hızla sürdürüldüğü ülkemizde bugün vaka sayısı ve vefat sayısı kaç oldu? İşte son dakika 25 Eylül koronavirüs tablosu.

Günlük koronavirüs verileri Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde ve Bakan Koca'nın Twitter hesabında açıklanıyor. İl il vaka sayıları, vefat ve iyileşme oranları, aşılama oranları renklendirilmiş tablo ile kamuoyunun bilgisine sunuluyor. 25 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı! Son dakika bugün vaka sayısı ve vefat sayısı kaç oldu? İşte il il Covid-19 tablosu.

SON DAKİKA | 25 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI

25 Eylül korona tablosu, Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu. Bugünkü güncel Türkiye corona virüsü vaka-vefat rakamları şöyle;

25 EYLÜL TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 26.145

VEFAT SAYISI: 193

İYİLEŞEN SAYISI: 19.199

Bakan Koca vaka tablosu ile şu açıklamalarda bulundu:

"VAKA SAYISI 19 BİN!" Sizce, 20 binin altında günlük vaka sayısı bu toplum için ulaşılması güç bir hedef mi? Hep birlikte karar verip, bugün 26.145 olan vaka sayısını kısa sürede, kritik eşik olan 20 binin altına indirebiliriz. Sonucunu iyi bildiğimiz tedbirler ve aşı bize yeter!


24 EYLÜL TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 27 bin 197

VEFAT SAYISI: 221

İYİLEŞEN SAYISI: 20 bin 458

23 EYLÜL TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 27 bin 844

VEFAT SAYISI: 217

İYİLEŞEN SAYISI: 21 bin 267

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22 EYLÜL TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 28 bin 168

VEFAT SAYISI: 242

İYİLEŞEN SAYISI: 23 bin 096



21 EYLÜL TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 29 bin 338

VEFAT SAYISI: 260

İYİLEŞEN SAYISI: 23 bin 361

20 EYLÜL TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 27 bin 688

VEFAT SAYISI: 231

İYİLEŞEN SAYISI: 27 bin 949

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25 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı! Son dakika bugün vaka sayısı ve vefat sayısı kaç oldu? İl il Covid-19 tablosu!
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