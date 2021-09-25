BİM aktüel ürünler listesi yayınlandı! Yeni haftada BİM 28 Eylül-1 Ekim 2021 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan BİM aktüel ürünler kataloğu indirimli ürünler Salı ve Cuma günleri tüketicilerin hizmetine sunulacak. Bu hafta; akıllı koşu bandı, egzersiz aleti, barfiks çubuğu, dumbell seti, pilates topu ve pompa, pilates matı, kablosuz masaj tabancası gibi ürünler, market zincirinde yer alıyor olacak. İşte BİM 28 Eylül-1 Ekim 2021 aktüel ürünler tam listesi.

Merakla beklenen BİM aktüel ürünler kataloğu kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayınlandı. Listeye göre; BİM aktüel ürünlerde bu hafta; kozmetik ve bakım ürünleri, yiyecek ve içecek ürünleri, teknolojik ve elektronik aletlerde büyük indirim olacak. Tüketicilerin hizmetine sunulan BİM 28 Eylül-1 Ekim 2021 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU TAM LİSTESİ

BİM 28 Eylül-1 Ekim 2021 aktüel ürünler kataloğu tam listesine bu başlık altından ulaşabilirsiniz.