Bugün Süper Lig’de hangi maçlar var? 25 Eylül Süper Lig günün maçları ve fikstürü

Süper Lig 7. Hafta Altay Beşiktaş karşılaşması ile başladı. Liderliğin el değiştirdiği karşılaşmada Altay, sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etmeyi başardı. Şimdi ise gözler bugün oynanacak olan müsabakalara çevrildi. Süper Lig'de bugün hangi maçlar oynanacak? 25 Eylül Süper Lig günün maçları ve fikstürü
25 EYLÜL CUMARTESİ GÜNÜN MAÇLARI
13:30 DEMİR GRUP SİVASSPOR-VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
16:00 FRAPORT TAV ANTALYASPOR-ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR
19:00 ADANA DEMİRSPOR A.Ş.-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
26 EYLÜL PAZAR GÜNÜN MAÇLARI
13:30 GZT GİRESUNSPOR-YUKATEL KAYSERİSPOR
16:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
16:00 ATAKAŞ HATAYSPOR-FENERBAHÇE A.Ş.
19:00 GALATASARAY A.Ş.-GÖZTEPE A.Ş.
27 EYLÜL PAZARTESİ GÜNÜN MAÇLARI
20:00 KASIMPAŞA A.Ş.-İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
20:00 TRABZONSPOR A.Ş.-AYTEMİZ ALANYASPOR