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Giriş Tarihi: 25.9.2021 11:08

Bugün Süper Lig’de hangi maçlar var? 25 Eylül Süper Lig günün maçları ve fikstürü

Bugün Süper Lig’de hangi maçlar var? 25 Eylül Süper Lig günün maçları ve fikstürü

Spor Toto Süper Lig’de 7. Hafta heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Dün oynanan Altay Beşiktaş maçında lider Beşiktaş, Altay karşısında 1-0 öne geçtiği karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrıldı ve liderliği Altay’a devretti. Gözler şimdi bugün oynanacak maçlara çevrildi. Peki, Bugün Süper Lig’de hangi maçlar var? İşte 25 Eylül Süper Lig günün maçları ve fikstürü

Süper Lig 7. Hafta Altay Beşiktaş karşılaşması ile başladı. Liderliğin el değiştirdiği karşılaşmada Altay, sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etmeyi başardı. Şimdi ise gözler bugün oynanacak olan müsabakalara çevrildi. Süper Lig'de bugün hangi maçlar oynanacak? 25 Eylül Süper Lig günün maçları ve fikstürü

25 EYLÜL CUMARTESİ GÜNÜN MAÇLARI

13:30 DEMİR GRUP SİVASSPOR-VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK

16:00 FRAPORT TAV ANTALYASPOR-ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR

19:00 ADANA DEMİRSPOR A.Ş.-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.

26 EYLÜL PAZAR GÜNÜN MAÇLARI

13:30 GZT GİRESUNSPOR-YUKATEL KAYSERİSPOR

16:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

16:00 ATAKAŞ HATAYSPOR-FENERBAHÇE A.Ş.

19:00 GALATASARAY A.Ş.-GÖZTEPE A.Ş.

27 EYLÜL PAZARTESİ GÜNÜN MAÇLARI

20:00 KASIMPAŞA A.Ş.-İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

20:00 TRABZONSPOR A.Ş.-AYTEMİZ ALANYASPOR

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Bugün Süper Lig’de hangi maçlar var? 25 Eylül Süper Lig günün maçları ve fikstürü
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