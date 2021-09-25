Son günlerde İstanbul'da ve yurdun kuzey kesimlerinde etkili olan rüzgar, fırtına ve sıcaklık düşüşü akıllara "Kestane Karası"nı getirdi. Marmara ve Karadeniz bölgelerinin kıyı kesimleri başta olmak üzere yurdun kuzeyini etkileyen bu olay, Kestane Karası Fırtınası ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek sorularıyla araştırılıyor. Ayrıca Kestane Karası nedir, ne anlama gelir, ismi nereden geliyor gibi sorular da bu olayın ortaya çıkış sürecine dair sorgular arasında yer alıyor. İşte konuya ilişkin merak edilenlerin yanıtı.
KESTANE KARASI NEDİR?
Kış aylarının besleyici ve lezzetli yemişi kestane, Türkiye'de özellikle Marmara kıyıları, ege kıyıları ve Doğu Karadeniz bölgesinde yetişir. Dışı dikenli olan kestaneleri ağaçtan toplamak ise oldukça zor ve zahmetlidir.
KESTANE KARASI FIRTINASI NE ANLAMA GELİYOR?
Kestanelerin hasat mevsimi ise eylül ayının son haftalarıdır. Bu dönemde yaşanan fırtına ile hava sıcaklıkları hızlı bir şekilde düşer ve olgunlaşan kestaneler ağaçlardan kendiliğinden dökülür. İşte bu nedenle halk arasında eylül ayının son haftalarında görülen bu hava değişimine halk arasında Kestane Karası fırtınası adı verilmiştir.
KESTANE KARASI FIRTINASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Bu fırtınanın net bir tarihi olmamakla birlikte, söz konusu tarihin halk takvimi olarak adlandırılan hava olayları takviminde 25 Eylül'e tekabül ettiği biliniyor. Önümüzdeki günlerde yurt genelinde sıcaklıkların düşmesi ve bu hava olayının etkisinin başlaması bekleniyor.
KESTANE KARASI KAÇ GÜN SÜRER?
Kestane Karası, genelde eylülün son haftasına denk gelir ve 3-4 gün sürer.