Son günlerde İstanbul'da ve yurdun kuzey kesimlerinde etkili olan rüzgar, fırtına ve sıcaklık düşüşü akıllara "Kestane Karası"nı getirdi. Marmara ve Karadeniz bölgelerinin kıyı kesimleri başta olmak üzere yurdun kuzeyini etkileyen bu olay, Kestane Karası Fırtınası ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek sorularıyla araştırılıyor. Ayrıca Kestane Karası nedir, ne anlama gelir, ismi nereden geliyor gibi sorular da bu olayın ortaya çıkış sürecine dair sorgular arasında yer alıyor. İşte konuya ilişkin merak edilenlerin yanıtı.

KESTANE KARASI NEDİR?

Kış aylarının besleyici ve lezzetli yemişi kestane, Türkiye'de özellikle Marmara kıyıları, ege kıyıları ve Doğu Karadeniz bölgesinde yetişir. Dışı dikenli olan kestaneleri ağaçtan toplamak ise oldukça zor ve zahmetlidir.