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Giriş Tarihi: 26.9.2021 13:52

Formula 1 hangi kanalda canlı yayınlanacak ve şifresiz mi? F1 Rusya GP saat kaçta, hangi kanalda?

Formula 1 hangi kanalda canlı yayınlanacak ve şifresiz mi? F1 Rusya GP saat kaçta, hangi kanalda?

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 15. ayağı Rusya Grand Prix'si için heyecan dorukta. Bu noktada, Formula 1 hangi kanalda canlı yayınlanacak, saat kaçta ve şifresiz mi konularıyla ilgili araştırmalar hız kazandı. 5,8 kilometrelik Soçi Pisti'nde yapılacak olan yarış, Türkiye GP öncesi son F1 yarışı durumunda. Yarışa, McLaren takımından Lando Norris ilk sırada başlayacak. Peki, F1 Rusya GP saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Formula 1 canlı yayın izle seçeneği ve kanalı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 15. ayağı Rusya'da yapılacak. Krasnodar bölgesindeki 5,8 kilometrelik Soçi Pisti'nde yoğun yağış nedeniyle son antrenman turu iptal edilirken, yağışın dinmesinin ardından ıslak zeminde düzenlenen sıralama turlarında sürpriz sonuçlar yaşandı. Bu doğrultuda, Formula 1 hangi kanalda canlı yayınlanacak ve şifresiz mi konusuyla ilgili araştırmalar yoğunluk kazandı. İşte, F1 Rusya GP canlı yayın kanalı, saati ve canlı izle seçeneği

FORMULA 1 HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

Rusya Grand Prix'si, 53 tur üzerinden bugün TSİ 15.00'te başlayacak ve S Sport ile S Sport Plus kanalları üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

F1 RUSYA GRAND PRİX'SİNDE POLE POZİSYONU LONDO NORRİS'İN

Krasnodar bölgesindeki 5,8 kilometrelik Soçi Pisti'nde yoğun yağış nedeniyle son antrenman turu iptal edilirken, yağışın dinmesinin ardından ıslak zeminde düzenlenen sıralama turlarında sürpriz sonuçlar yaşandı.

Büyük Britanyalı Norris, 1 dakika 41.993 saniyelik derecesiyle ilk cebin sahibi oldu. 21 yaşındaki pilot, kariyerinde ilk kez pole pozisyonuna ulaştı.

Norris'in 0.517 saniye arkasındaki İspanyol Carlos Sainz (Ferrari) ikinciliği, pisti liderden 0.990 saniye yavaş turlayan Büyük Britanyalı George Russell (Williams) ise üçüncülüğü elde etti.

Pit girişinde aracı kayarak duvara çarpan Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ise yarışa dördüncü sıradan başlayacak. Bu sezon Hamilton ile pilotlar klasmanında şampiyonluk mücadelesi veren Red Bull-Honda'nın Hollandalı pilotu Max Verstappen ise güç ünitesini değiştirme limitini aştığı için bugünkü yarışa son sıradan başlama cezası almıştı.

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