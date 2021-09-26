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Giriş Tarihi: 26.9.2021 14:08

Grip ve koronavirüs belirtileri arasındaki farklar nelerdir? Covid-19 ve grip belirtileri nasıl ayırt edilir?

Grip ve koronavirüs belirtileri arasındaki farklar nelerdir? Covid-19 ve grip belirtileri nasıl ayırt edilir?

Kış mevsiminin yaklaşması, soğuk havalarda etkinliği artıran mikroorganizmaların soğuk algınlığı hastalıklarına sebep olması, koronavirüs ve grip belirtileri arasındaki farkları gündeme taşıyor. Baş ağrısı, ateş, nefes darlığı, öksürük gibi semptomları yaşayanlar korona mıyım, grip mi sorusuna yanıt aramak için söz konusu hastalıkların belirtilerini araştırıyor. Uzmanlar, bu soruları yanıtlayabilmek adına koronavirüs ve grip belirtileri arasındaki farkları açıkladı. İşte nezle, grip ve covid-19 belirtileri arasındaki farklar…

Koronavirüsün mutasyonları ile birlikte yeni belirtileri de gündeme geliyor. Özellikle gençlerde bazı varyantların grip ya da soğuk algınlığı gibi atlatıldığı bilinirken asemptomatik vakalar da söz konusu. Benzer şikayetleri olan pek çok kişi, Koronavirüs ve grip arasındaki farklar neler, koronavirüs ve grip nasıl ayırt edilir diye araştırıyor. İşte nezle, grip ve Covid-19 farkları ve ayırt edici özellikleri...

KORONAVİRÜS VE GRİP NASIL AYIRT EDİLİR?

Koronavirüsün belirtileri ve hastalığın seyri kişiye göre değişmektedir. Kimileri hastalığı ayakta, hafif kırgınlıkla ya da hiç belirti göstermeden atlatırken kimi hastalar daha ağır bir tabloyla karşılaşabilir. Ancak vakaların geneline bakıldığında enfekte olanların çoğu hafif ve orta düzeyde belirtiler göstermekte ve bu belirtiler benzer özellikler göstermektedir.

KORONAVİRÜS VE GRİP ARASINDAKİ FARKLAR NELER?

Koronavirüsün en net belirtisi yüksek ateştir. Yetişkinlerde inatçı yüksek ateşe nefes darlığı, halsizlik, öksürük, eklem ağrıları eşlik ediyorsa mutlaka PCR testi verilmelidir. Çünkü bu hastalıklar arasında en ağır seyreden ve koronavirüs belirtilerine benzeyen hastalık griptir. Nezle veya grip virüsünü aldıktan sonra yaklaşık 2-4 gün içerisinde hastalık belirtileri başlarken, COVID-19 hastalığında bu süre 2 ila 14 güne kadar uzayabilmektedir.

KORONAVİRÜS VE SOĞUK ALGINLIĞI ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Soğuk algınlığında nefes darlığı yaşanmaz ve belirtiler 4-5 gün içinde iyileşme gösterir. Koronavirüsün aksine kas ağrısı da hiç olmaz ya da çok hafiftir. Kişinin başka bir akciğer problemi yok ise hastalık aşağı inip akciğer enfeksiyonuna yol açmaz. Verilecek şikayet giderici ilaçlar, biraz dinlenme ve bol sıvı alımı ile hastalık birkaç günde iyileşme sürecine girecektir.

KORONAVİRÜS VE ALERJİK RİNİT NASIL AYIRT EDİLİR?

Alerjik rinit Koronavirüsün aksine ateş yapmaz. Kişi bahar aylarında geçmişte de olan alerji şikayetlerine (sık hapşırma, burun kaşıntısı, sulu burun akıntısı, öksürük) sahipse ve kendini bu anlamda biliyor ise zaten virütik hastalıklardan endişe etmesine gerek yoktur. Fakat alerjik rinit hastasının şikayetlerine ateş, yoğun öksürük, kas ağrısı, baş ağrısı ve halsizlik eşlik ediyor ise ve geçmişte benzer şikayetleri yaşamamış ise mutlaka doktora viral hastalıkların ayırıcı tanısı için başvurmalıdır. Alerjik rinitte ateş, yoğun kas ağrısı ve boğaz ağrısı olmaz.

AYIRT EDİCİ KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ NELER?

Nezlede burun akıntısı ve hapşırma ön plandadır. COVID-19 hastalığında ise burun akıntısı ve hapşırma sık gördüğümüz semptomlar değildir. Covid-19'un en net belirtisi yüksek ateştir. Kuru öksürük, solunum zorluğu, eklem ve kas ağrıları, halsizlik ve kırgınlık yaygın görülen ayırt edici semptomlardır.

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Grip ve koronavirüs belirtileri arasındaki farklar nelerdir? Covid-19 ve grip belirtileri nasıl ayırt edilir?
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