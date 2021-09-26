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Giriş Tarihi: 26.9.2021 15:58 Son Güncelleme: 26.9.2021 15:59

Hatayspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda ve şifresiz mi? Hatayspor Fenerbahçe maçı ilk 11'ler belli oldu!

Hatayspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda ve şifresiz mi? Hatayspor Fenerbahçe maçı ilk 11’ler belli oldu!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında Hatayspor'a konuk oluyor. Topladığı 13 puan ile 5. sırada bulunan sarı-lacivertliler, Hatayspor engelini geçerek liderliğe adını yazdırmak istiyor. Zorlu geçmesi beklenen mücadeleye az bir süre kala, Hatayspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi ve saat kaçta konularıyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, Hatayspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, Fenerbahçe maçı canlı yayın kanalı ve ilk 11'ler

Fenerbahçe, Hatayspor'a konuk olmaya hazırlanıyor. Ligde oynadığı 6 maçın 4'ünü kazanan, 1'inde berabere kalan ve 1'inden mağlup ayrılan Fenerbahçe, 13 puan elde etti. Sarı-lacivertli takımla aynı galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet sayıları bulunan Hatayspor da ilk 6 haftalık süreçte hanesine 13 puan yazdırdı. Bugün oynanacak olan mücadele, ekranları başındaki futbolseverler tarafından canlı izlenecek. Bu noktada, Hatayspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi ve saat kaçta konularıyla ilgili araştırmalar hız kazandı.

HATAYSPOR FENERBAHÇE HANGİ KANALDA? | FB MAÇI CANLI İZLE

Hatayspor Fenerbahçe maçı, bugün 16.00'da başlayacak. Mücadele, Hatay Stadı'nda oynanacak. Peki, Hatayspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı izlenecek ve şifresiz mi?

İşte, FB maçı canlı yayın izle seçeneği ve ilk 11'ler;

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Hatayspor: Munir, Kamil, Fatih, Burak, Samuel, Mehdi, Ruben, Saba, Adama, Ayoub, Diouf

Fenerbahçe: Altay, Kim, Szalai, Novak, Ferdi, Gustavo, Mert Hakan, Muhammed, Valencia, Rossi, Berisha

FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Hatay Stadı'nda oynanacak Hatayspor Fenerbahçe maçı, bugün saat 16.00'da başlayacak. Hakem Abdulkadir Bitigen'in yöneteceği karşılaşma, beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Mücadeleyi, beIN Sports ve beIN Connect üyeliği bulunan taraftarlar canlı izleyebilir.

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Hatayspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda ve şifresiz mi? Hatayspor Fenerbahçe maçı ilk 11'ler belli oldu!
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