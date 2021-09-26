Fenerbahçe, Hatayspor'a konuk olmaya hazırlanıyor. Ligde oynadığı 6 maçın 4'ünü kazanan, 1'inde berabere kalan ve 1'inden mağlup ayrılan Fenerbahçe, 13 puan elde etti. Sarı-lacivertli takımla aynı galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet sayıları bulunan Hatayspor da ilk 6 haftalık süreçte hanesine 13 puan yazdırdı. Bugün oynanacak olan mücadele, ekranları başındaki futbolseverler tarafından canlı izlenecek. Bu noktada, Hatayspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi ve saat kaçta konularıyla ilgili araştırmalar hız kazandı.
Hatayspor Fenerbahçe maçı, bugün 16.00'da başlayacak. Mücadele, Hatay Stadı'nda oynanacak. Peki, Hatayspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı izlenecek ve şifresiz mi?
İşte, FB maçı canlı yayın izle seçeneği ve ilk 11'ler;
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Hatayspor: Munir, Kamil, Fatih, Burak, Samuel, Mehdi, Ruben, Saba, Adama, Ayoub, Diouf
Fenerbahçe: Altay, Kim, Szalai, Novak, Ferdi, Gustavo, Mert Hakan, Muhammed, Valencia, Rossi, Berisha
Hatay Stadı'nda oynanacak Hatayspor Fenerbahçe maçı, bugün saat 16.00'da başlayacak. Hakem Abdulkadir Bitigen'in yöneteceği karşılaşma, beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
Mücadeleyi, beIN Sports ve beIN Connect üyeliği bulunan taraftarlar canlı izleyebilir.
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