Hatayspor Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı. Sıralamada 5. Sırada yer alan sarı lacivertli takım bugün Süper Lig puan durumuna göre 4. Sıradaki Hatay'a konuk oluyor. Heyecan dolu mücadelede sarı kanaryalar iki maçtır süren galibiyet zincirini devam ettirmek istiyor. Milyonlarca taraftar sabah saatleriyle beraber "Hatayspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularını gündeme taşıdı. İşte Hatayspor Fenerbahçe maçı saati ve yayın kanalı gibi detaylar...