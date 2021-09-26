Hatayspor Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı. Sıralamada 5. Sırada yer alan sarı lacivertli takım bugün Süper Lig puan durumuna göre 4. Sıradaki Hatay'a konuk oluyor. Heyecan dolu mücadelede sarı kanaryalar iki maçtır süren galibiyet zincirini devam ettirmek istiyor. Milyonlarca taraftar sabah saatleriyle beraber "Hatayspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularını gündeme taşıdı. İşte Hatayspor Fenerbahçe maçı saati ve yayın kanalı gibi detaylar...
HATAYSPOR FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 7'inci Hafta mücadelesinde Hatayspor, Fenerbahçe'yi konuk edecek. 26 Eylül Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports HD 1 kanalından canlı yayınlanacak.
SARI LACİVERTLİ TAKIM!
Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında A. Hatayspor ile deplasmanda yapacağı maç için Hatay'a geldi.
Özel uçakla kente gelen sarı-lacivertli kafileyi çok sayıda taraftar karşıladı. Havalimanında bekleyen bir grup Fenerbahçe taraftarı, takım ve oyuncular için tezahüratta bulundu. Fenerbahçe kafilesi, kendilerini bekleyen otobüsle havalimanından ayrılarak konaklayacağı otele hareket etti.
Yarın saat 16.00'da Hatay Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı, hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.
6 OYUNCU KAFİLEDE YER ALMADI!
Süper Lig'in 7'nci haftasında yarın Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı. Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Pereira yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, GZT Giresunspor ile oynanan maçta forma giyen futbolcular antrenmanı aktif dinlenmeye yönelik yaptıkları çalışmalarla tamamladı.
Diğer oyuncular ise koşu, ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladıkları idmanı pas çalışmasıyla sürdürdü. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı. Fenerbahçe, bu antrenmanla Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı.
Fenerbahçe'de Jose Sosa, Nazım, Tisserand, İrfan Can, Serdar Aziz ve Zajc Hatayspor kafilesinde yer almadı.