Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı ve ne zaman açıklanacak? İŞKUR 2021 TYP personel alımı kura – başvuru sonuçları sorgulama sayfası
Giriş Tarihi: 26.9.2021 10:15 Son Güncelleme: 26.9.2021 10:16

İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı ve ne zaman açıklanacak? İŞKUR 2021 TYP personel alımı kura – başvuru sonuçları sorgulama sayfası

İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı ve ne zaman açıklanacak? İŞKUR 2021 TYP personel alımı kura – başvuru sonuçları sorgulama sayfası

İŞKUR tarafından Toplum Yararına Programlar kapsamında gerçekleştirilecek olan personel alımları için başvuruların ardından kura sonuçları için bekleyişe geçildi. Sonuçlara adayların il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri üzerinden ulaşabilecekleri bildirilirken bu kapsamda “İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?” soruları yanıt aramaya başladı. İşte Okullara ve çeşitli kurumlara personel alımı kapsamında düzenlenen İŞKUR TYP personel alımı kura – başvuru sonuçları sorgulama ekranı gibi tüm detaylar...

İŞKUR TYP kura sonuçları için geri sayım başladı. Toplum Yararına Programlar kapsamında okullara ve çeşitli kurumlarda açık pozisyonlara alımların detayları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, 'Pansiyonlarımıza 5 bin 872 yeni aşçı ve yardımcı destek personeli alınacaktır. Hayırlı uğurlu olsun.' Açıklamasıyla müjdelenmişti. Bu noktada "İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte 2021 İŞKUR TYP kura sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar...

Başvuru yapan adaylar İŞKUR tarafından gerçekleştirilen TYP ilan sonuçlarına bulundukları şehirlerin il ve ilçe milli eğitim müdürlüğü resmi internet adresi üzerinden öğrenebilecek.

İŞKUR TYP İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

-Kuruma kayıtlı işsiz olmak

-18 yaşını tamamlamak

-Emekli ve malul aylığı almıyor olmak

-Öğrenci olmamak

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KATILIMCILAR NASIL SEÇİLMEKTEDİR?

Katılımcıların seçiminde uygulanan 3 ayrı yöntem bulunmaktadır. Her Programın niteliğine göre bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından belirlenir. Noter kurası yöntemi, Liste yöntemi, Yüzde seksen noter kurası, yüzde yirmi liste yöntemi. İstihdamında güçlük çekilen aşağıdaki gruplar Birinci Liste, bunlar dışında kalanlar İkinci Liste olacak şekilde tasnif edilecektir. Aşağıdaki grupların hepsi Birinci Liste'ye dâhil edilecek olup, gruplar arasında herhangi bir öncelik sıralaması bulunmamaktadır.

Birinci listedeki başvuranlar tamamlanmadan 2. listeden başvuranlar yararlanıcı olamayacaktır. Kadınlar, 35 yaş üstü bireyler, Engelliler, Eski hükümlüler, Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar, TYP'nin başvuru süresi sona erdikten sonra yeni katılımcı başvurusu alınamaz.

2017 yılında, TYP katılımcı seçiminde hakkaniyetin ve toplumsal huzurun sağlanması adına ''başvuru başlangıç tarihi aynı olan TYP'lere Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre (ADNKS) aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca birinin katılabileceği'' ve ''ADNKS'ye göre aynı adreste oturanların, programa başvuru yapılan tarih dikkate alınarak gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının net asgari ücretin üç katını aşması halinde söz konusu adreste oturan kişilerin TYP'ye katılamayacağı'' yönünde de düzenlemeler getirilmiştir.

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İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı ve ne zaman açıklanacak? İŞKUR 2021 TYP personel alımı kura – başvuru sonuçları sorgulama sayfası
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