Taşlar yine yerinden oynadı

Fenerbahçe'de sakatlık yüzünden ilk 11'de yine mecburi değişim var. Giresunspor maçında sakatlanan Serdar Aziz bugün yok. Bu eksiklik dizilişi de değiştirecek. Kim Min Jae sağa, Szalai de defansın göbeğine çekilecek, sol stoperde de Novak oynayacak
Fenerbahçe ligin 7. maçında bugün Hatayspor'a konuk oluyor. Sarı-lacivertlilerde saat 16:00'da oynanacak mücadele öncesinde Serdar Aziz şoku yaşandı. Dün akşam saatlerinde Hatay'a inen Fenerbahçe kafilesinde Giresunspor maçını sakatlanıp terk eden 30 yaşındaki stoper yer almadı. Tecrübeli oyuncunun yanı sıra Tisserand,Nazım Sangare, Zajc ve Sosa da kafilede yoktu. Fenerbahçe'de Tisserand'ın dışında Serdar'ın yokluğu savunmada taşları yine yerinden oynatacak.
SAĞDA KİM, SOLDA NOVAK VAR
Bugün sağ stoperde KimMin Jae olacak. Szalai de savunmanıngöbeğinde yer alacak.Sol stoperde ise Filip Novakkullanılacak. Kadroda savunmadışında değişim beklenmiyor.Mesut Özil'in 11'debaşlayacağı perşembe günü düşünülerekdakikasının azaltılacağıgelen bilgiler arasında. Bunedenle Pelkas, Hatay maçındadaha fazla süre alacak.
SAKATLARDA EN UFAK RİSK ALINMIYOR
Fenerbahçe'de sakatlıkları süren futbolcularbu sıkıntıyıtamamen atlatmadansahaya kesinlikleçıkmayacak. Teknikheyet tüm oyuncularıntam sağlıklı halde katılımınıistiyor. En ufakrisk varsa dahi oyuncusahaya çıkarılmıyor.Pereira özellikle Olympiakosve Kasımpaşamaçlarının çok önemliolduğunu belirtereksağlık ekibine "Yüzde100 hazır olmadanbize yollamayın"talimatı veriyor.Öte yandan MihaZajc'ın Olympiakosmaçıyla takıma katılmasıbekleniyor.
1 SORU 1 CEVAP / Gürcan BİLGİÇ
İLK GOLÜ ATAN DAHA AVANTAJLI
SORU: Bir sakat daha verenFenerbahçe ligin formda takımı Hatayspor'akarşı deplasmanda ne yapar?
Sezonun hep 6. haftadan sonra başlayacağını konuştuk. Çünkü transferler bitecek, takımlar uyum problemlerini çözecek, sahadaki oyun anlaşılır hale gelecekti. Yani Fenerbahçe için gerçek sezon Hatay maçı ile başlıyor. Bundan önceki Altay haricindeki rakiplerin hepsi ilk 10'da değil. Daha derlitoplu, ne yaptığını bilen, planı olan ve uygulayanbir takım Hatay. Eğer Fenerbahçe, karşısında kazanmak isteyen bir takım bulursa daha rahat ve skora giden bir oyun oynayabilir. Bu maçta Pereira'nın önde baskısını çok iş yapacağını düşünmüyorum. Düşük tempolu Giresunspor karşılaşmasının bir tekrarı olur. Öne geçen takım büyük avantaj sağlar.