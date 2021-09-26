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Giriş Tarihi: 26.9.2021 14:49

Teşkilat dizisinin Yıldırım'ı Gürkan Uygun kimdir? Teşkilat Gürkan Uygun (Yıldırım) kaç yaşında ve nereli?

Teşkilat dizisinin Yıldırım’ı Gürkan Uygun kimdir? Teşkilat Gürkan Uygun Yıldırım kaç yaşında ve nereli?

Teşkilat dizisi oyuncu kadrosundaki yeni isimlerle dikkatleri üzerine çekerken bunlardan biri olan ve Yıldırım isimli karaktere hayat verecen Gürkan Uygun yaşı, oynadığı diziler, filmler, memleketi gibi birçok detayla araştırma konusu haline geliyor. Kurtlar Vadisi dizisindeki Memati karakteriyle hafızalara kazınan isim “Teşkilat'ın Yıldırım'ı Gürkan Uygun kimdir, kaç yaşında, nereli?” sorularıyla gündemdeki yerini aldı. Peki, Teşkilat’ta Yıldırım karakterine hayat veren Gürkan Uygun kimdir? İşte detaylar...

Teşkilat dizisi Gürkan Uygun (Yıldırım) isimli ünlü oyuncusunu da yeni sezon kadrosuna dahil etti. Bu haberle beraber dizinin sıkı takipçileri "Teşkilat'ın Yıldırım'ı Gürkan Uygun kimdir, kaç yaşında, nereli?" sorularına yanıt aramaya başladı. Sevilen dizide ekibin yeni düşmanı olacak olan Yıldırım'ın Halit Başkan'la bir geçmişi olacak. Peki, Gürkan Uygun kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte hakkında merak edilen tüm detaylar...

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Gürkan Uygun 27 Mayıs 1974 tarihinde İzmit, Kocaeli'nde dünyaya gelmiştir. Gürcü asıllı olan Uygun, babasının berberlik için çalışmaya gittiği İzmit'te doğdu. Lise yıllarında tiyatro ile tanıştı. 1990 yılında amatör tiyatroya başladı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na girdi. Dormen Tiyatrosu'nda eğitim aldı. 1994 yılında televizyon dizilerinde rol almaya başladı.

Tatlı Kaçıklar, Böyle mi Olacaktı, Yedi Numara, Deli Yürek, Şapkadan Babam Çıktı adlı dizilerde rol aldı. Kurtlar Vadisi serisinde 9 yıl boyunca Memati Baş karakterini canlandırdı.

Daha sonra birkaç bölüm için Muhteşem Yüzyıl dizisinde Mimar Sinan karakterini oynadı. 2013-2015 tarihleri arasında yayınlanan Kaçak dizisinde Serhat Hakeri karakterini canlandırdı. 2018-2020 yılları arasında Payitaht: Abdülhamid dizisinde Halil Halit Bey karakterini canlandırdı.

TRT 1'in 28 Eylül 2020'de yayınlanmaya başlayan Uyanış: Büyük Selçuklu adlı Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nu anlatan dönem dizisinde Haşhaşîler'in lideri Hasan Sabbah'ı canlandırdı.

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Teşkilat dizisinin Yıldırım'ı Gürkan Uygun kimdir? Teşkilat Gürkan Uygun (Yıldırım) kaç yaşında ve nereli?
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