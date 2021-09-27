Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? İçimizden Biri, İkimizin Sırrı, Teşkilat ve Yargı... 26 Eylül 2021 Dün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?
Giriş Tarihi: 27.9.2021 07:55

Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? İçimizden Biri, İkimizin Sırrı, Teşkilat ve Yargı... 26 Eylül 2021 Dün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? İçimizden Biri, İkimizin Sırrı, Teşkilat ve Yargı... 26 Eylül 2021 Dün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

Geçtiğimiz gün televizyon ekranlarına gelen İçimizden Biri, İkimizin Sırrı, Teşkilat ve Yargı dizileri yeni bölümleriyle reyting sonuçları mücadelesini sürdürdü. Medya gündemini yakından takip etmekte olan binlerce kişi bu noktada 26 Eylül dünün reyting sonuçları sıralamasını merak ediyor. Her gün televizyon ekranlarına gelen dizi, film ve programlar bu sıralamada birinci gelmek için izleyenleri kendi bünyesine çekmeye çalışıyor. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı? İşte tüm detaylar...

Dünün reyting sonuçları için geri sayım başladı. Show Tv, Star Tv, Atv, TRT1, Kanal D ve Tv8 gibi birçok kanalda izleyenleriyle buluşan yapımlar günün sonunda bu sıralamada ilk sıraya yerleşebilmek adına kıyasıya rekabet ediyor. Hal böyleyken Reyting sonuçları açıklandı mı? Sorusu da yanıt aramaya başladı. İşte 26 Eylül reyting sonuçları AB ve TOTAL sıralaması...

Reyting sonuçları açıklandı! 24 Eylül 2021 dünün reyting sonuçları Arka Sokaklar, Yalancı, Kırmızı Oda kim birinci oldu?

Henüz dünün sonuçları açıklanmadı. Ancak haberimizden gelişmeleri takip edebilirsiniz...

ATV YAYIN AKIŞI
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:45 Dizi TV
12:35 Kardeşlerim
15:25 Bir Zamanlar Çukurova
19:00 ATV Ana Haber
20:00 İkimizin Sırrı
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:15 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim
08:30 Konuştuktça
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Arda ile Omuz Omuza
14:00 Yargı
16:30 Camdaki Kız
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yargı
STAR TV YAYIN AKIŞI
08:45 Star Market
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Bir Demet Tiyatro
15:45 En Güzel Bölüm
16:00 Kiralık Aşk
18:45 Star Haber
20:00 Benzemez Kimse Sana
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Yasak Elma
12:45 Evlilik Hakkında Her Şey
15:45 Uzak Şehrin Masalı
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Uzak Şehrin Masalı


TRT 1 YAYIN AKIŞI
08:35 Payitaht "Abdülhamid"
11:50 Enine Boyuna (Canlı)
13:05 Gizemli Tarih "Troya"
14:10 Dünya Hali (Altyazılı)
15:40 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Teşkilat
23:50 3'Te 3
SHOW TV YAYIN AKIŞI
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Yalancı
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 İçimizden Biri
TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım
08:30 Çook Yaşa
09:45 10 Yaş Genç
10:30 Süper 1 Takım
13:45 Zuhal Topal'la Yeketeyiz
15:15 Bir Kahramanın Rüyası
20:00 Masterchef Türkiye (Yeni Bölüm)

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Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? İçimizden Biri, İkimizin Sırrı, Teşkilat ve Yargı... 26 Eylül 2021 Dün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?
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