Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? İçimizden Biri, İkimizin Sırrı, Teşkilat ve Yargı... 26 Eylül 2021 Dün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

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ATV YAYIN AKIŞI

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:45 Dizi TV

12:35 Kardeşlerim

15:25 Bir Zamanlar Çukurova

19:00 ATV Ana Haber

20:00 İkimizin Sırrı

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:15 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim

08:30 Konuştuktça

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Arda ile Omuz Omuza

14:00 Yargı

16:30 Camdaki Kız

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yargı

STAR TV YAYIN AKIŞI

08:45 Star Market

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Bir Demet Tiyatro

15:45 En Güzel Bölüm

16:00 Kiralık Aşk

18:45 Star Haber

20:00 Benzemez Kimse Sana

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Yasak Elma

12:45 Evlilik Hakkında Her Şey

15:45 Uzak Şehrin Masalı

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Uzak Şehrin Masalı