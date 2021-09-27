İŞKUR KPSS şartı aranmaksızın personel ve memur alımı yapıyor! Çeşitli nedenlere bağlı olarak işlerinden ayrılmak zorunda kalanlar ve iş arayışında olan vatandaşlar, İŞKUR iş ilanları ile personel alımı ya da memur alımı ilanı olup olmadığını öğrenebiliyor. İşte 2021 KPSS şartlı ve şartsız, 3000 TL - 8000 TL maaş aralıklı İŞKUR memur ve personel alımı ilanları

2021 GÜNCEL İŞKUR İŞ İLANLARI

İŞKUR personel alımı ve memur alımı ilanları arasında KPSS şartı gerektirenler olduğu gibi, KPSS şartı istemeyenler de bulunuyor. İŞKUR'un yayınladığı ilanlarda, başvuru şartları ve aranan nitelikler de açıklanıyor. Açıklamada yer aldığı gibi, ilanlara başvuru için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. İşte, en az ilkokul mezunu, 3000 TL - 8000 TL maaş aralıklı, KPSS şartlı ve şartsız güncel İŞKUR personel, memur alımı ilanları..