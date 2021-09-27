Marsilya Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi? UEFA Avrupa Ligi Marsilya Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

Avrupa Ligi grup maçları kapsamında E grubunda yer alan temsilcimiz Galatasaray, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya ile karşı karşıya gelecek. Temsilcimizin kritik mücadelesini izlemek isteyen futbolseverler ise Marsilya Galatasaray maçı canlı yayın kanalı ile ilgili bilgilere erişmek isteyerek "Marsilya Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi, ne zaman, saat kaçta?" sorularına cevap aramayı sürdürüyor.

MARSİLYA GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi Marsilya Galatasaray maçı canlı yayın kanalı ve maçın son dakika detayları şöyle;