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Giriş Tarihi: 28.9.2021 01:30 Son Güncelleme: 28.9.2021 01:30

Marsilya Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi? UEFA Avrupa Ligi Marsilya Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

Marsilya Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi? UEFA Avrupa Ligi Marsilya Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi E grubu 2. maçında temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Fransa Lig 1 ekiplerinden Marsilya’ya konuk olacak. Süper Lig2de son çıktığı maçtan galip ayrılan Fatih Terim’in öğrencilerinin hedefi, Fransa deplasmanından galibiyetle dönmek. Öte yandan mücadeleyi televizyondan takip edecek olacak olan futbolseverler Marsilya Galatasaray maçı canlı yayın kanalına ilişkin bilgileri “Marsilya Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi, ne zaman, saat kaçta?” soruları üzerinden araştırıyor. Merak konusu olan Marsilya Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi, ne zaman, saat kaçta? sorularının yanıtları ve tüm son dakika detayları.

Avrupa Ligi grup maçları kapsamında E grubunda yer alan temsilcimiz Galatasaray, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya ile karşı karşıya gelecek. Temsilcimizin kritik mücadelesini izlemek isteyen futbolseverler ise Marsilya Galatasaray maçı canlı yayın kanalı ile ilgili bilgilere erişmek isteyerek "Marsilya Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi, ne zaman, saat kaçta?" sorularına cevap aramayı sürdürüyor.

MARSİLYA GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi Marsilya Galatasaray maçı canlı yayın kanalı ve maçın son dakika detayları şöyle;

  • Marsilya - Galatasaray maçında ilk düdük 30 Eylül 2021 Perşembe günü saat 22:00'da çalacak. Mücadele Exxen platformu ekranlarından naklen yayınlanacak.


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Marsilya Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi? UEFA Avrupa Ligi Marsilya Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?
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