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Giriş Tarihi: 27.9.2021 09:40

Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman yapılacak, ayın kaçında? PBS ekranı ile 2021 Sağlık Bakanlığı atama kurası ve sonuç bilgisi

Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman yapılacak, ayın kaçında? PBS ekranı ile 2021 Sağlık Bakanlığı atama kurası ve sonuç bilgisi

Sağlık Bakanlığı personel alımı için 8-14 Eylül 2021 tarihleri arasında başvurular alındı. Başvuruların ardından personel alımı atama kurası gerçekleştirilecek. Sağlık Bakanlığı atama takvimine göre; kura çekimi Eylül ayının sonunda yapılacak. Hal böyle olunca; “Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman yapılacak?” sorusuna yanıt aranıyor. İşte PBS ekranı ile 2021 Sağlık Bakanlığı atama kurası ve sonuç bilgisine dair detaylar.

Uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı gibi kadrolara ilk defa ya da yeniden yapılacak atama başvuruları 8-14 Eylül tarihlerinde alındı. Başvurularını tamamlayan adaylar ise "Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor. Başvuruları değerlendirilen adayların sonuçları ise Personel Bilgi Sistemi PBS ekranı üzerinden erişime açılacak. Peki; Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman, ayın kaçında yapılacak? İşte 2021 Sağlık Bakanlığı atama takvimi ve bilgiler.

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURASI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı atama kura çekimi ise 30 Eylül Perşembe günü yapılacak. PBS üzerinden yapılan başvuruların sonuçları e Devlet girişi ile yine aynı ekrandan sorgulanabilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Yayımlanan ilanda, atama başvurusu değerlendirme sonuçlarının 22 Eylül Çarşamba günü PBS üzerinden açıklanacağı bildirilmişti. Sonuçlar, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde "https://yhgm.saglik.gov.tr" yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e-Devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak görüntülenebilecek.

İnceleme sonrası başvuruları reddedilenlerin itirazları, 22 Eylül Çarşamba gününden 24 Eylül Cuma saat 18.00'e kadar PBS üzerinden alınacak. İtiraz sonuçları 29 Eylül Çarşamba PBS üzerinden açıklanacak.

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SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURASI NE ZAMAN?

Kura çekimi 30 Eylül Perşembe günü yapılacak, yeri ve saati "https://yhgm.saglik.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Atamaya esas evraklar, 15 Ekim Cuma saat 18.00'e kadar alınacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar, kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belgeyi atamaları yapıldıktan sonra göreve başlayacakları sağlık tesisine teslim edecek.

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları kadrolarına yerleşen adayların atama tebligatında, adayın başvuruda belirttiği adres esas alınacak. Kura sonucu herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşenler, kura sonuçlarının ilanından itibaren bir yıl süreyle tekrar kuraya başvuramayacak.

Kura sonrasında kadrolara yerleşen adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak ve arşiv araştırmaları sonuçlandıktan sonra atamaları gerçekleştirilecek. Arşiv araştırması olumsuz sonuçlananların ataması yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecek.

BAŞVURULAR NASIL İPTAL EDİLİR?

Kura başvurusunda bulunup başvurusunu iptal ettirmek isteyenler 15 Eylül Çarşamba günü ile 27 Eylül Pazartesi günü saat 18.00'e kadar PBS üzerinden elektronik ortamda kura başvurusunu iptal edebilecek. Başvurusunu iptal ettirenler kuraya yeniden başvuramayacak.

İnceleme neticesinde uygun görülmeyen başvurular, ret gerekçeleri ile tebligat yerine geçmek üzere PBS üzerinden ilan edilerek elektronik ortamda itirazlar alınacak ve sonuçlar PBS üzerinden ilan edilecek.

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Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman yapılacak, ayın kaçında? PBS ekranı ile 2021 Sağlık Bakanlığı atama kurası ve sonuç bilgisi
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