Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri 28 Eylül koronavirüs tablosu son dakika açıklanıyor! 28 Eylül korona tablosu ile Türkiye'de vaka - vefat sayıları kaç oldu?
Giriş Tarihi: 28.9.2021 19:19 Son Güncelleme: 28.9.2021 19:19

28 Eylül koronavirüs tablosu son dakika açıklanıyor! 28 Eylül korona tablosu ile Türkiye'de vaka - vefat sayıları kaç oldu?

28 Eylül koronavirüs tablosu son dakika açıklanıyor! 28 Eylül korona tablosu ile Türkiye’de vaka - vefat sayıları kaç oldu?

Dünya genelinde 1 yıldan fazla süredir etkilerin sürdüren covid-19 pandemisine ilişkin “corona virüsü son dakika” başlığı altında güncel son durum verileri gelmeye devam ediyor. Ülkemizdeki ilk vakadan bu yana ağlık Bakanı Fahrettin koca Twitter hesabı ile Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden duyurulan güncel Türkiye corona virüsü son durum tablosu bilgilerine göre bugün koronavirüs testi yaptıran 27 bin 188 kişi pozitif sonuçla tedavi edilmeye başlandı. Öte yandan bugünkü Türkiye vaka-vefat rakamları öğrenilmek istenerek “Sağlık Bakanlığı son dakika 28 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı mı?” sorusu üzerinden araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı son dakika 28 Eylül korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka - vefat sayıları.

Sağlık Bakanlığı son dakika 28 Eylül koronavirüs tablosu bilgileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı ile Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılıyor. Bugünkü en son koronavirüs tablosu bilgilerine erişmek isteyenler "28 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusu üzerinden bilgi sahibi olmaya çalışıyor.

SON DAKİKA | 28 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI

28 Eylül korona tablosu verileri son dakika Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden henüz duyurulmadı. Bugünkü güncel Türkiye corona virüsü vaka-vefat rakamları açıklandığında tüm detaylar burada olacak…

27 EYLÜL TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 27 bin 188

VEFAT SAYISI: 206

İYİLEŞEN SAYISI: 25 bin 160

26 EYLÜL TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 25 bin 861

VEFAT SAYISI: 228

İYİLEŞEN SAYISI: 24 bin 875

25 EYLÜL TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 25 bin 861

VEFAT SAYISI: 228

İYİLEŞEN SAYISI: 24 bin 875


24 EYLÜL TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 27 bin 197

VEFAT SAYISI: 221

İYİLEŞEN SAYISI: 20 bin 458

23 EYLÜL TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 27 bin 844

VEFAT SAYISI: 217

İYİLEŞEN SAYISI: 21 bin 267

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28 Eylül koronavirüs tablosu son dakika açıklanıyor! 28 Eylül korona tablosu ile Türkiye'de vaka - vefat sayıları kaç oldu?
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