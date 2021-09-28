28 Eylül koronavirüs tablosu son dakika açıklanıyor! 28 Eylül korona tablosu ile Türkiye’de vaka - vefat sayıları kaç oldu?

Sağlık Bakanlığı son dakika 28 Eylül koronavirüs tablosu bilgileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı ile Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılıyor. Bugünkü en son koronavirüs tablosu bilgilerine erişmek isteyenler "28 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusu üzerinden bilgi sahibi olmaya çalışıyor.

SON DAKİKA | 28 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI

28 Eylül korona tablosu verileri son dakika Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden henüz duyurulmadı. Bugünkü güncel Türkiye corona virüsü vaka-vefat rakamları açıklandığında tüm detaylar burada olacak…