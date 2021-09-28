28 Eylül koronavirüs tablosu son dakika açıklanıyor! 28 Eylül korona tablosu ile Türkiye’de vaka - vefat sayıları kaç oldu?

Sağlık Bakanlığı son dakika 28 Eylül koronavirüs tablosu bilgileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı ile Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılıyor. Bugünkü en son koronavirüs tablosu bilgilerine erişmek isteyenler "28 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusu üzerinden bilgi sahibi olmaya çalışıyor.
28 Eylül korona tablosu verileri son dakika Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden henüz duyurulmadı. Bugünkü güncel Türkiye corona virüsü vaka-vefat rakamları açıklandığında tüm detaylar burada olacak…
VAKA SAYISI: 27 bin 188
VEFAT SAYISI: 206
İYİLEŞEN SAYISI: 25 bin 160
VAKA SAYISI: 25 bin 861
VEFAT SAYISI: 228
İYİLEŞEN SAYISI: 24 bin 875
VAKA SAYISI: 25 bin 861
VEFAT SAYISI: 228
İYİLEŞEN SAYISI: 24 bin 875
VAKA SAYISI: 27 bin 197
VEFAT SAYISI: 221
İYİLEŞEN SAYISI: 20 bin 458
VAKA SAYISI: 27 bin 844
VEFAT SAYISI: 217
İYİLEŞEN SAYISI: 21 bin 267