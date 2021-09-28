Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ajax Beşiktaş maçı CANLI İZLE! Şampiyonlar Ligi Ajax Beşiktaş maçı canlı yayın kanalı
Giriş Tarihi: 28.9.2021 22:16 Son Güncelleme: 28.9.2021 22:16

Ajax Beşiktaş maçı CANLI İZLE! Şampiyonlar Ligi Ajax Beşiktaş maçı canlı yayın kanalı

Ajax Beşiktaş maçı CANLI İZLE! Şampiyonlar Ligi Ajax Beşiktaş maçı canlı yayın kanalı

Şampiyonlar Ligi C Grubu maçları kapsamında temsilcimiz Beşiktaş, Hollanda temsilcisi Ajax ile karşı karşıya geliyor. Grupta çıktığı ilk maçında Borussia Dortmund karşısında mağlubiyet alan Sergen Yalçın’ın öğrencileri, 2. maçında Hollanda ekibini deplasmanda mağlup ederek ilk 3 puanı hanesine yazdırmış olarak yurda dönmek istiyor. Öte yandan müsabakayı izlemek ve heyecanına ortak olmak isteyenler Ajax Beşiktaş maçı canlı yayın kanalı ile ilgili detayları merak ederek “Ajax Beşiktaş maçı canlı izle” şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. Ajax Beşiktaş maçı canlı izleme linki ve maça ilişkin son dakika ilk 11 detayları.

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 2. maçında Ajax ile karşılaşıyor. Grubunda oynadığı ilk maçta mağlubiyet alan siyah-beyazlı temsilcimiz Hollandalı rakibini evinde yenerek ilk 3 puanına imza atmak istiyor. Diğer yandan Ajax Beşiktaş maçı canlı yayın kanalı izlemek isteyen futbolseverler yoğun olarak "Ajax Beşiktaş maçı canlı izle" şekline araştırmalarını sürdürüyor.

AJAX BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE

Şampiyonlar Ligi Ajax-Beşiktaş maçı canlı yayın kanalı izleme linki ve son dakika ilk 11 detayları şöyle;

  • Ajax-Beşiktaş maçı 28 Eylül 2021 Salı günü saat 19:45'te başlayacak. Mücadele Exxen platformu ekranlarından naklen yayınlanacak.

AJAX - BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11'LER

AJAX XI: Pasveer, Timber, Alvarez, Gravenberch, Tadic, Antony, Mazraoui, Blind, Martinez, Haller, Berghuis

BEŞİKTAŞ XI: Ersin, Rosier, Serdar, N'Sakala, Umut, Josef, Can, Salih, Kenan, Rıdvan, Batshuayi



AJAX 2-0 BEŞİKTAŞ (MAÇ SONUCU)

AJAX-BEŞİKTAŞ MAÇINA DOĞRU

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci hafta maçında yarın deplasmanda Hollanda temsilcisi Ajax ile karşılaşacak Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, sakatlıklar anlamında zor bir süreçten geçtiklerini ancak en iyisini yapmaya çalışacaklarını söyledi.

Sergen Yalçın, maçın oynanacağı Johan Cruijff Arena'da futbolcusu Oğuzhan Özyakup ile birlikte basın toplantısı düzenledi.

"Öncelikle söylemem gereken, gerçekten Beşiktaş camiası olarak zor bir süreçten geçiyoruz." diyen Yalçın, "Son 10 günlük süre zarfında çok ciddi sorunlar yaşadık. Özellikle oyuncu anlamında zor günler geçirdik. Doğal olarak bu durum elimizdeki seçenekleri kısıtlı hale getiriyor. Tabii ki elimizdeki kadroyla en iyisini yapmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Futbolun en üst seviyesinin Şampiyonlar Ligi olduğunu vurgulayan siyah-beyazlı teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada mücadele etmek kolay değil. Gerçekten zor. Yarın oynanacak maçın da zor olacağının farkındayız. Genç, atletik, tempoyu çok çabuk yukarı çıkarabilen bir takımla oynayacağız. Bunun farkındayız ama biz de ona göre bir oyun planıyla sahada olacağız. Alabileceğimiz önlemler neler, nasıl bir oyun planıyla başlamalıyız, nasıl devam etmeliyiz, kendi açımızdan en iyisini nasıl yapabiliriz? Doğal olarak bunun planlarını yapacağız. İnşallah oyun ve skor bizim için iyi olur."



Sakatlıklar nedeniyle takımın yarısından fazlasını kullanamadıklarını belirten Yalçın, "Hiçbir maç oynanmadan kazanılmaz. Mücadele etmek, agresif ve doğru oyunu oynamak gibi faktörler de var. Biz elimizdeki oyuncularla Beşiktaş camiası olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Kimsenin şüphesi olmasın. Zamanı gelince bu günlerden güçlü çıkmasını da bileceğiz." diye konuştu.

Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup ise, "Son maçta hafif bir sakatlık geçirdim ama kendimi iyi hissediyorum. Genel anlamda sakatlıklarla biraz uğraştığımız doğru. Hocamızın da söylediği gibi, buraya gelen arkadaşlarımızla birlikte elimizden geleni yapacağız. İnşallah yarın güzel bir mücadele verip, güzel bir skorla ayrılırız." şeklinde konuştu.

Basın toplantısının ardından Beşiktaş takımı, yarınki maçın son idmanını Johan Cruijff Arena'da gerçekleştirdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Okullar kapanacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika açıkladı... Okullar tekrar kapanır mı, yüz yüze eğitim bitecek mi?
Bursluluk sınavı İOKBS sonuçları açıklandı! MEB ile Bursluluk Sınavı İOKBS sonuçları 2021 sorgulama ekranı
Alçaklığın ödülü! Türkiye'nin yerli ve milli projelerini bakın ne karşılığında satmış...
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Kabine Toplantısı kararları açıklandı! Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları 27 Eylül 2021
Yerli otomobil TOGG'un direksiyonuna geçen Aziz Sancar bakın ne sordu!
Son dakika: Başkan Ali Koç canlı yayında açıklamıştı... Kim Min Jae zirvede!
Koronavirüste yeni tedbir: HES yerine aşı kartı dönemi
MEB son dakika duyurdu: Bursluluk sınav sonuçları açıklandı! 2021 Bursluluk sınavı sonuçları - İOKBS sonuçları sorgulama ekranı
Son dakika haberler: Yerli aşı TURKOVAC rekora hazırlanıyor
Son dakika: Stefan Kuntz Berkan Kutlu'ya hayran kaldı! Norveç maçında...
ARKADAŞINA GÖNDER
Ajax Beşiktaş maçı CANLI İZLE! Şampiyonlar Ligi Ajax Beşiktaş maçı canlı yayın kanalı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA