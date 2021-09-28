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Giriş Tarihi: 28.9.2021 19:45 Son Güncelleme: 28.9.2021 19:46

Ajax Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak ve şifreli mi? Ajax Beşiktaş ŞL maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Ajax Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak ve şifreli mi? Ajax Beşiktaş ŞL maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Şampiyonlar Ligi C grubunda temsilcimiz Beşiktaş, deplasmanda Ajax ile karşı karşıya geliyor. 12 oyuncudan eksik olarak Hollanda'ya giden siyah-beyazlılar, Ajax karşısında bir sürprize imza atmak istiyor. Sergen Yalçın’ın Ajax karşısında sahaya süreceği 11 netleşirken, futbolseverler Ajax Beşiktaş maçı hangi kanalda ve şifresiz mi sorusuna yanıt arıyor. Edinilen bilgiye göre, Beşiktaş ŞL maçı canlı yayın kanalı belli oldu. Peki, Ajax Beşiktaş maçı hangi kanalda, şifresiz mi ve saat kaçta? İşte, Ajax Beşiktaş ŞL maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi sorusunun cevabı ve ilk 11’ler

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki ikinci maçına çıkmaya hazırlanıyor. Dev organizasyonda Türkiye'yi temsil eden tek takım olan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında Hollanda ekibi Ajax ile karşılaşacak. Önemli 12 oyuncusundan eksik olan siyah-beyazlılar, Ajax'a bir sürpriz yaşatarak deplasmanda üç puanı almayı hedefliyor. Mücadeleye az bir zaman kala, Ajax Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta ve şifresiz mi konularıyla ilgili araştırmalar yoğunluk kazandı.

BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA VE ŞİFRESİZ Mİ?

Ajax ile Beşiktaş'ı karşı karşıya getirecek olan maç, bu akşam 19.45'te başlayacak. Edinilen bilgiye göre, BJK maçı şifreli olarak ekranlara gelecek. Böylelikle, Beşiktaş maçı şifresiz mi yayınlanacak sorusu da yanıt bulmuş oldu. Peki, Ajax Beşiktaş ŞL maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İşte, BJK Şampiyonlar Ligi maçı canlı yayın kanalı ve her iki takımın 11'leri

İLK 11'LER

AJAX: Pasveer, Mazraoui, Timber, Martinez, Gravenberch, Blind, Alvarez, Berghuis, Tadic, Antony, Haller.

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Serdar, N'Sakala, Umut Meraş, Josef, Salih, Can, Kenan, Rıdvan, Batshuayi.

AJAX BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bu akşam Amsterdan Johan Cruyff Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 19.45'te başlayacak ve Exxen'den canlı olarak yayınlanacak. Maç, Fransız hakem Benoit Bastien tarafından yönetilecek.

Mücadele, Exxen'den şifreli olarak ekranlara gelecek.

KADRODA SERDAR SAATÇI DIŞINDA STOPER YOK

Beşiktaş'ın 17 kişilik kadrosunda 2 kaleci, 3 altyapı futbolcusu olduğu göz önüne alındığında, teknik direktör Sergen Yalçın'ın elinde sahaya süreceği 10 futbolcu ve 2 yedek kalıyor. Üstelik stoperler Vida, Welinton ve Montero'nun yokluğuna, stoper oynayabilen Atiba, Necip ve Mehmet Topal eklendiğinde, siyah beyazlıların altyapı futbolcusu Serdar Saatçı dışında stoperinin de olmadığı bir kadro mevcut.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın kalan futbolculardan nasıl bir kadro çıkartacağı ve stoperde Serdar'ın yanında kimi oynatacağı büyük merak konusu.

Kaleyi Ersin'e emanet edecek olan Yalçın sağ bekte Rosier ve sol bekte de N'Sakala'ya görev verecek. Serdar'ın yanında Umut Meraş'ı oynatması beklenen Yalçın'ın Josef'i de stoper çekmesi ikinci bir alternatif. Josef'in stoperde oynaması halinde orta sahada Oğuzhan-Kenan - Salih- Can Bozdoğan'a görev vermesi santrforda da Batshuayi'yi oynatması bekleniyor.

SON 4 MAÇTA 22 GOL ATAN AJAX ÇOK FORMDA

Beşiktaş'ın rakibi Ajax, son yılların en formda dönemini yaşıyor.

Kendi ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 8 maçta 7 galibiyet 1 beraberlik alan Amsterdam ekibi, bu maçlarda toplam 35 gol atıp, sadece 2 gol yedi. Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçta deplasmanda Sporting Lizbon'u 5-1 yenen Ajax, ligde de farklı galibiyetler alıyor. Lizbon maçından 3 gün sonra Eredivisie'de Cambuur'u 9-0 gibi çok farklı bir skorla geçen Hollanda ekibi, peşinden Fortuna Sittard'a 5 gol attı. Kırmızı beyazlılar son lig maçında da Groningen'i 3-0'la geçti. Ajax bu sezon oynadığı 8 maçın 4'ünde 5 gol, birinde de 9 gol attı.

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Ajax Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak ve şifreli mi? Ajax Beşiktaş ŞL maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
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