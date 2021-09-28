Fransız hakemden skandal karar! Beşiktaş yedek kulübesi çılgına döndü...

Şampiyonlar Ligi C Grubu 2. maçında sakatlıklarla boğuşan Beşiktaş, deplasmanda Ajax'a 2-0 mağlup oldu. Hollanda ekibine galibiyeti getiren golleri 17'de Steven Berghuis ve 43'te Sebastien Haller kaydetti.
Beşiktaş, 12 futbolcusundan yoksun çıktığı mücadelede 2-0 mağlup ayrılırken 1 topu direkten döndü ve 1 golü de hakem tarafından iptal edildi.
BATSHUAYI DİREĞE TAKILDI!
Siyah-beyazlıların henüz maçın başında 10. dakikada Michy Batshuayi ile bir topu direkten döndü.
KENAN'IN GOLÜ İPTAL EDİLDİ!
Beşiktaş, ikinci yarıda ataklarını sıklaştırırken Siyah-beyazlıların 62'de Kenan Karaman ile bulduğu gol, hakem tarafından faul gerekçesiyle iptal edildi. Pozisyonda Fransız hakem Bastien, Kenan'ın topu sürerken rakibine faul yaptığını belirledi.
MURAT ŞAHİN'E SARI KART!
Kenan Karaman'ın iptal edilen golü sonrası maçın Fransız hakemi Benoit Bastien, itirazlarda bulunan yardımcı antrenör Murat Şahin'e sarı kart gösterdi.
YİNE SAKATLIK KABUSU!
Ayrıca Beşiktaş'ta 72. dakikada sakatlanan Umut Meraş'ın yerine 18 yaşındaki Berkay Vardar oyuna girdi.
Genç futbolcu, kariyerindeki ilk profesyonel maçına Ajax karşısında çıkmış oldu.
BEŞİKTAŞ'IN PUANI YOK!
Grubun ilk maçında da Borussia Dortmund'a 2-1 yenilen Beşiktaş, henüz puanla tanışamadı.
AJAX LİDER
2 maçını da kazanan Ajax ise 6 puanla gruptaki liderliğini sürdürdü.
BEŞİKTAŞ 11'İNDE 2000 SONRASI DOĞAN 4 İSİM!
Beşiktaş'ın Ajax maçı ilk 11'inde, 2000 sonrası doğumlu 4 futbolcu yer aldı. Siyah-beyazlılarda 2001 doğumlu Ersin Destanoğlu, Rıdvan Yılmaz, Can Bozdoğan ve 2003 doğumlu Serdar Saatçi ilk 11'de başladı.