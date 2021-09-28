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Giriş Tarihi: 28.9.2021 09:58 Son Güncelleme: 28.9.2021 09:58

HAYDİ BEŞİKTAŞ! Ajax Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlanacak? Ajax Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçı bugün saat kaçta, şifresiz mi?

HAYDİ BEŞİKTAŞ! Ajax Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlanacak? Ajax Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçı bugün saat kaçta, şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde temsilcimiz Beşiktaş, Ajax deplasmanına çıkmaya hazırlanıyor. Gruptaki ikinci maçına çıkacak olan kartalda hedef mutlak galibiyet. Gruptaki ilk maçında Alman devi Borussia Dortmund’la dişe dişe bir maç oynayan Beşiktaş sahadan 2-1 mağlup aymıştı. Karşılaşma öncesi Beşiktaş’ta sakatlıklar can sıkıyor. Domagoj Vida, Ghezzal, Pjanic, N’Koudou başta olmak üzere pek çok isim kadroda yer almıyor. Öte yandan gelen son dakika bilgisine göre Beşiktaş’ın muhtemel 11’i belli oldu. Peki, Ajax Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte Ajax Beşiktaş maçı yayın kanalı ve karşılaşmaya ilişkin detaylar;

Ajax Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlanacak? Ajax Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçı bugün saat kaçta, şifresiz mi soruları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Kupa 1'deki tek temsilcimiz Beşiktaş, gruptaki ikinci maçında Ajax'a konuk olacak. Zorlu mücadele öncesi Beşiktaş'ta sakatlıklar büyük can sıkarken, teknik direktör Sergen Yalçın en iyi 11'i çıkarmak için hafta içinden bu yana ekstra mesai yapıyor. Beşiktaş'ın açıklanan kafilesinde Batshuayi yer alırken, gelen son dakika bilgisine göre Beşiktaş'ın kadrosu belli oldu .

AJAX BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş, kritik mücadele öncesi 11 oyuncusundan yoksun mücadele edecek. Sakatlıkları bulunan Domagoj Vida, Welinton, Atiba Hutchinson, Georges-Kevin N'Koudou, Rachid Ghezzal, Mehmet Topal, Miralem Pjanic ve Cyle Larin ile yeni tip koronavirüs test sonucu pozitif çıkan Francisco Montero Ajax karşısında forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ta sakatlığı geçmesine rağmen henüz hazır olmayan Alex Teixeira ve Necip Uysal da Hollanda'ya götürülmedi.

Peki, Ajax Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?

- ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 46. MAÇ

Beşiktaş, Borussia Dortmund karşılaşmasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 46. mücadelesini yapacak.

Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda 8. kez mücadele edecek siyah-beyazlı takım, yaptığı 45 karşılaşmada rakiplerine 13 kez üstünlük kurdu. 9 maçta berabere kalan Beşiktaş, 23 karşılaşmada ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Şampiyonlar Ligi'nde rakip filelere 44 gol bırakan siyah-beyazlı takım, kalesinde ise 85 gol gördü.

- GRUPLARDA TÜRK FUTBOL TARİHİNE GEÇTİ

Katıldığı son Şampiyonlar Ligi organizasyonunda grup mücadelesini yenilgisiz tamamlayan Beşiktaş, bu performansıyla Türk futbol tarihine geçti.

Bu sonuçla Türk takımları arasında grubu yenilgisiz tamamlayan ilk takım unvanını alan siyah-beyazlı ekip, 14 puanla Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda en fazla puana ulaşan Türkiye temsilcisi oldu.

AJAX BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Yarın akşam Amsterdan Johan Cruyff Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 19.45'te başlayacak ve Exxen'den canlı olarak yayınlanacak. Maç, Fransız hakem Benoit Bastien tarafından yönetilecek.

MUHTEMEL 11'LER

Ajax: Pasveer, Mazouri, Timber, Martinez, Tagliafico, Alvarez, Gravenberch, Berghuis, Tadic, Haller, Neres

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Serdar, Umut, N'Sakala, Josef, Kenan, Oğuzhan, Salih, Rıdvan, Batshuayi

- HOLLANDA TAKIMLARIYLA 8. MAÇINA ÇIKACAK

Siyah-beyazlı ekip, Hollanda ekipleriyle Avrupa kupalarında 8. kez karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş, yarınki rakibi Ajax ile daha önce iki kez eşleşti.

İlk olarak 1966-67 sezonunda o zamanki adıyla Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda Ajax'ın karşısına çıkan siyah-beyazlılar, deplasmandaki ilk maçı 2-0, İstanbul'daki rövanşı da 2-1 kaybetti.

Beşiktaş, UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda Ajax ile 1993-1994 sezonunda bir kez daha eşleşti. 2. tur ilk maçında rakibine deplasmanda 2-1 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, evindeki mücadeleyi 4-0 yitirdi.

Şampiyonlar Kulüpler Kupası'nda 1991-1992 sezonunda bir başka Hollanda ekibi PSV Eindhoven'ın rakibi olan Beşiktaş, İstanbul'daki karşılaşmayı 1-1 beraberlikle tamamlarken, deplasmandaki karşılaşmayı 2-1 mağlup tamamladı.

Beşiktaş, Hollanda ekiplerine karşı üstünlüğünü ise Feyenoord karşısında gerçekleştirdi. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Feyenoord ile eşleşen Beşiktaş rakibini deplasmanda 2-1 yenerken, İstanbul'daki karşılaşmayı ise 3-1 kazandı.

Siyah-beyazlılar, Hollanda ekipleriyle bugüne dek yaptıkları 8 maçın 5'ini kaybetti. Bu ülke takımlarına karşı iki kez üstünlük sağlayan Beşiktaş, bir karşılaşmayı ise beraberlikle tamamladı.

Beşiktaş, söz konusu maçlarda 9 gol atarken, kalesinde 15 gol gördü.

- 3 KEZ ÇEYREK FİNAL OYNAD

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükseldi.

Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-2003 sezonunda ise bu kez UEFA Kupası'nda aynı başarıyı sergiledi.

Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde mücadele etti.

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