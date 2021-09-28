Ajax Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlanacak? Ajax Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçı bugün saat kaçta, şifresiz mi soruları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Kupa 1'deki tek temsilcimiz Beşiktaş, gruptaki ikinci maçında Ajax'a konuk olacak. Zorlu mücadele öncesi Beşiktaş'ta sakatlıklar büyük can sıkarken, teknik direktör Sergen Yalçın en iyi 11'i çıkarmak için hafta içinden bu yana ekstra mesai yapıyor. Beşiktaş'ın açıklanan kafilesinde Batshuayi yer alırken, gelen son dakika bilgisine göre Beşiktaş'ın kadrosu belli oldu .

AJAX BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş, kritik mücadele öncesi 11 oyuncusundan yoksun mücadele edecek. Sakatlıkları bulunan Domagoj Vida, Welinton, Atiba Hutchinson, Georges-Kevin N'Koudou, Rachid Ghezzal, Mehmet Topal, Miralem Pjanic ve Cyle Larin ile yeni tip koronavirüs test sonucu pozitif çıkan Francisco Montero Ajax karşısında forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ta sakatlığı geçmesine rağmen henüz hazır olmayan Alex Teixeira ve Necip Uysal da Hollanda'ya götürülmedi.

Peki, Ajax Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?