KPSS sonuçlarına erişen ve branşında hangi sırada olduğunu merak eden adaylar, söz konusu bilgilere bugün itibariyle ulaşabiliyor. ÖSYM'nin "2021 KPSS branş bazında sıralama güncellendi" duyurusuyla harekete geçen memur adayları; "Branş bazında sıralama nasıl öğrenilir, nereden sorgulanır?" sorusuna yanıt arıyor. İşte merak edilenlerin yanıtı ve detaylar.
KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMA NE DEMEK?
Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir.
KPSS BRANŞ SIRALAMASI BELLİ OLDU MU?
KPSS branş sıralaması bugün itibariyle güncellenerek AİS üzerinden erişime açıldı. Sınava giren adaylar, aşağıdaki linke tıklayarak branş sırasına ulaşabilir.
KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMA SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ
Branş Bazında Sıralamalar Hakkında Teknik Açıklama
Branş bazında sıralama işlemlerinin yerleştirme işlemlerine hiçbir etkisi bulunmamaktadır. Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmet olup bunun dışında herhangi bir amaçla kullanılmamalıdır. Adayların, güncellenen branş bazında sıralamaları bu hususlar çerçevesinde incelemeleri gerekmektedir.