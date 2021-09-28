KPSS sonuçlarına erişen ve branşında hangi sırada olduğunu merak eden adaylar, söz konusu bilgilere bugün itibariyle ulaşabiliyor. ÖSYM'nin "2021 KPSS branş bazında sıralama güncellendi" duyurusuyla harekete geçen memur adayları; "Branş bazında sıralama nasıl öğrenilir, nereden sorgulanır?" sorusuna yanıt arıyor. İşte merak edilenlerin yanıtı ve detaylar.

KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMA NE DEMEK?

Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir.