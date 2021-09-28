Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Reyting sonuçları açıklanıyor! 27 Eylül 2021 dünün reyting sonuçları sırlamasında birinci hangi yapım oldu? Kalp Yarası...
Giriş Tarihi: 28.9.2021 09:30

Reyting sonuçları açıklanıyor! 27 Eylül 2021 dünün reyting sonuçları sırlamasında birinci hangi yapım oldu? Kalp Yarası...

Reyting sonuçları açıklanıyor! 27 Eylül 2021 dünün reyting sonuçları sırlamasında birinci hangi yapım oldu? Kalp Yarası...

Geçtiğimiz gün ekranlara gelen dizi, film ve programlara ilişkin reyting sonuçları sıralaması bugün de sabah saatleriyle beraber merak konusu haline geldi. Atv’de ilk bölümünden itibaren izleyenlerini ekran başına kilitleyen Kalp Yarası, Tv8 ekranlarında sevilen program Masterchef yer almıştı. Bu kapsamda “27 Eylül Dünün Reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?” soruları yanıt aramaya başladı. İşte reyting sonuçları AB ve TOTAL sıralama gibi tüm detaylar...

Dünün reyting sonuçları bugün de medya gündemini yakından takip etmekte olan binlerce kişi tarafından araştırma konusu haline geldi. Atv, Show TV, Star Tv, Tv8, TRT1 ve Kanal D gibi tüm kanallar sıralamalarda iyi bir konumda olmak üzere izleyenlerini kendi bünyesine çekmeye çabalıyor. Peki, 27 Eylül dünün reyting sonuçları açıklandı mı, reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? İşte detaylar...

Reyting sonuçları açıklandı! 24 Eylül 2021 dünün reyting sonuçları Arka Sokaklar, Yalancı, Kırmızı Oda kim birinci oldu?

Henüz reyting sonuçları sıralaması belli olmadı. Gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

12.30 1 Başka Güzel Hazırlık
13.00 1 Başka Güzel
15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show (Tekrar)
00.15 İçimizden Biri 'Dizi' (Tekrar)
03.15 Yalancı 'Dizi' (Özel Bölüm)

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.00 Kadir Ezildi İle En Hamarat Benim
16.00 Fulya İle Umudun Olsun
19.00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20.00 Yasak Elma 'Dizi'
23.30 Evlilik Hakkında Her Şey 'Dizi' (Tekrar)
02.30 Fetih 1453 'Türk Filmi'
05.00 Kefaret 'Dizi' (Tekrar)
06.00 Son Yaz 'Dizi' (Tekrar)


STAR TV YAYIN AKIŞI

13.00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16.00 Kiralık Aşk 'Dizi' (Tekrar)
18.30 Star Haber
20.00 Bana Masal Anlatma 'Türk Filmi'
22.30 Bana Masal Anlatma 'Türk Filmi' (Tekrar)
01.00 Sabahın Sultanı Seda Sayan (Tekrar)
03.30 Güzel Köylü 'Dizi' (Tekrar)
05.00 Kiralık Aşk 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

13.00 Gelinim Mutfakta
15.45 Ece Üner İle Susma
19.00 Kanal D Haber
20.00 Çok Güzel Hareketler 2
23.45 Baht Oyunu 'Dizi' (Tekrar)
02.30 Gelinim Mutfakta (Tekrar)
04.45 Ece Üner İle Susma (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

13.00 Atv Gün Ortası
14.00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
16.20 Esra Erol'da
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Kalp Yarası 'Dizi'
00.20 'Dizi' (Tekrar)
03.45 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane (Tekrar)
06.00 Akıncı 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI


12.20 Benim Adım Melek 'Dizi' (Tekrar)
16.10 Seksenler 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Ana Haber
20.00 'Dizi'
23.00 'Dizi'
02.10 Kalk Gidelim 'Dizi' (Tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Masterchef Türkiye 2021

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Reyting sonuçları açıklanıyor! 27 Eylül 2021 dünün reyting sonuçları sırlamasında birinci hangi yapım oldu? Kalp Yarası...
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