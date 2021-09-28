Reyting sonuçları açıklanıyor! 27 Eylül 2021 dünün reyting sonuçları sırlamasında birinci hangi yapım oldu? Kalp Yarası...

Dünün reyting sonuçları bugün de medya gündemini yakından takip etmekte olan binlerce kişi tarafından araştırma konusu haline geldi. Atv, Show TV, Star Tv, Tv8, TRT1 ve Kanal D gibi tüm kanallar sıralamalarda iyi bir konumda olmak üzere izleyenlerini kendi bünyesine çekmeye çabalıyor. Peki, 27 Eylül dünün reyting sonuçları açıklandı mı, reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? İşte detaylar...