Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan son dakika yüz yüze eğitim açıklaması! Okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim devam edecek mi?

Okullarda yüz yüze eğitimle ilgili araştırmalar devam ederken, konuya ilişkin açıklamalar peş peşe geliyor. Milyonlarca öğrenci, haftada beş gün derslerine giderken bir yandan da okullar kapanacak mı sorusuna yanıt arıyor. Konuya ilişkin dün Başkan Erdoğan konuşma yaparken, 'Eğitim en çok yatırım yaptığımız alanlardandır. Uzaktan yürütülen eğitim faaliyetlerinin yüz yüze eğtiimin yerini alamadığını gördük. Bu sebeple yüz yüze eğitim konusunda kararlı bir tutum ortaya koyduk. 6 Eylül'de başlayan eğitim faaliyetleri alınan tedbirlere uygun bir şekilde başarıyla devam ediyor.' Dedi.
Bugün ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar geldi;
Koca, dünkü Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Kovid-19 vaka sayılarında gelecek döneme ilişkin öngörüsü sorulan Koca, üniversitelerin eğitime başlayacağını, bu durumun da vaka sayılarına bir etkisinin olacağını belirtti. Mevcut vaka sayılarında okulların etkisinin olduğunu ifade eden Koca, şunları söyledi:
"Okulların son üç hafta açık kalmasıyla 0-17 yaş arası vaka sayısı bir kat daha arttı. Ortalama aktif vakamız şu an 400 bin. Dörtte biri 0-17 yaş grubunda. Yüzde 25 oranında. Daha önce yüzde 10-11 oranındaydı. Bu vaka sayılarındaki artış hastane yatışına yüzde 10 yansıdı. Yoğun bakım ve entübe sayılarına yansımadı. Dolayısıyla bu anlamda tedirgin olabilecek bir durum yok. Yakından takip ediyoruz. Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı olarak ikili ve hafta sonu eğitim dahil olmak üzere bütün alternatiflerin denenmesini ve her haliyle okulların açık kalmasını düşünüyoruz. Sadece Milli Eğitim Bakanlığı okulları değil üniversite eğitimi için de aynı şekilde düşünüyoruz."
Koca, AVM'leri de kapatmayacaklarını, ellerinde aşı gücünün ve yeterince aşının olduğunu vurguladı.
"YENİ DÖNEMDE KAPANMALARI GÜNDEME ALMAK İSTEMİYORUZ"
Yerli aşının da önümüzdeki aylarda devreye gireceğinin altını çizen Koca, şunları kaydetti:
"Temel hedefimiz, aşı gücümüzle toplum bağışıklığının elde edilmesi. Yeni dönemde kapanmaları gündeme almak istemiyoruz. Yeni dönemi, kişisel tedbirlerin daha çok devreye girdiği, kişisel güvenlik çemberinin daha çok önemsendiği ve aşılamayı ön planda tuttuğumuz bir dönem olarak görüyoruz. Yeni dönemde kısıtlamaları gündeme almak istemiyoruz. Okullar da asla kapanmayacak olan kurumlar olacak. Yükseköğretim de buna dahil."
HERKESE AŞI TERCİH HAKKI SUNULACAK
Bakan Koca, "TURKOVAC aşısının devreye girmesiyle aşı planlaması nasıl olacak?" sorusu üzerine, bu noktada yine herkese aşı tercih hakkı sunacaklarını ifade etti. Türk vatandaşlarına dünyada birçok ülkede olmadığı şekilde hem MRNA aşısı hem de geleneksel yöntemle elde edilen inaktif aşı seçeneğini önerdiklerini anlatan Koca, yurt dışından gelen aşılara ilave olarak yerli aşıyla da bir alternatif daha sunacaklarını, kim hangi aşıyı tercih ederse onun uygulanacağını dile getirdi.