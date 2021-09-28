Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan son dakika yüz yüze eğitim açıklaması! Okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim devam edecek mi?

Okullarda yüz yüze eğitimle ilgili araştırmalar devam ederken, konuya ilişkin açıklamalar peş peşe geliyor. Milyonlarca öğrenci, haftada beş gün derslerine giderken bir yandan da okullar kapanacak mı sorusuna yanıt arıyor. Konuya ilişkin dün Başkan Erdoğan konuşma yaparken, 'Eğitim en çok yatırım yaptığımız alanlardandır. Uzaktan yürütülen eğitim faaliyetlerinin yüz yüze eğtiimin yerini alamadığını gördük. Bu sebeple yüz yüze eğitim konusunda kararlı bir tutum ortaya koyduk. 6 Eylül'de başlayan eğitim faaliyetleri alınan tedbirlere uygun bir şekilde başarıyla devam ediyor.' Dedi.

Bugün ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar geldi;

BAKAN KOCA'DAN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

Koca, dünkü Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kovid-19 vaka sayılarında gelecek döneme ilişkin öngörüsü sorulan Koca, üniversitelerin eğitime başlayacağını, bu durumun da vaka sayılarına bir etkisinin olacağını belirtti. Mevcut vaka sayılarında okulların etkisinin olduğunu ifade eden Koca, şunları söyledi: