Üç Kuruş ne zaman başlıyor, ilk bölüm ne zaman yayınlanacak? Üç Kuruş dizisi 1. bölüm tarihi...

Üç Kuruş dizisinin ilk bölüm yayın tarihi için geri sayım başladı. İçerde ve Çukur dizilerinin senaristleri tarafından kaleme alınan yapımda Roman mafya lideri ile Organize Şube komiseri Efe'nin karşı karşıya geleceği ve başlarından geçen olaylar silsilesi konu edinecek. Bu noktada ise Üç Kuruş ne zaman başlıyor? Soruları yanıt aramaya başladı. İşte Show Tv'nin yeni dizisi Üç Kuruş yayın tarihi ve detaylar...