Üç Kuruş ne zaman başlıyor, ilk bölüm ne zaman yayınlanacak? Üç Kuruş dizisi 1. bölüm tarihi...

Üç Kuruş dizisinin ilk bölüm yayın tarihi için geri sayım başladı. İçerde ve Çukur dizilerinin senaristleri tarafından kaleme alınan yapımda Roman mafya lideri ile Organize Şube komiseri Efe'nin karşı karşıya geleceği ve başlarından geçen olaylar silsilesi konu edinecek. Bu noktada ise Üç Kuruş ne zaman başlıyor? Soruları yanıt aramaya başladı. İşte Show Tv'nin yeni dizisi Üç Kuruş yayın tarihi ve detaylar...
ÜÇ KURUŞ DİZİSİ OYUNCULARI BELLİ OLDU MU?
Senaryosu Murat Uyurkulak ile Damla Serim'in kaleminden çıkan dizinin yönetmenliğini yine 'İçerde' ve 'Çukur' projelerinden tanıdığımız Sinan Öztürk üstleniyor.
'Üç Kuruş' dizisinin fragmanı yayınlandı | Video
Üç Kuruş 1. Bölüm Fragmanı yayınlandı izle
ÜÇ KURUŞ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Henüz konuyla ilgili bir bilgi bulunmuyor. Ancak dizinin Ekim ayıyla beraber yayına gelmesi beklentiler arasında yer alıyor.
ÜÇ KURUŞ DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Ay Yapım, yepyeni ve iddialı projesi 'Üç Kuruş' için hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Yayınlanan ilk teaser'ında yer alan "Ben Hiç Yapmadım Diyebilir Misin? İçindeki Irkçıyla Yüzleşmeye Hazır Mısın?" sözleriyle dikkat çeken yapımın hikayesi şimdiden sosyal medyada merak konusu oldu. Yapımda; Roman mafya lideri Kartal ile Organize Şube komiseri Efe'nin karşı karşıya geleceği ve başlarından geçen olaylar silsilesi konu edinecek.