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Giriş Tarihi: 28.9.2021 11:37

Üç Kuruş ne zaman başlıyor, ilk bölüm ne zaman yayınlanacak? Üç Kuruş dizisi 1. bölüm tarihi...

Üç Kuruş ne zaman başlıyor, ilk bölüm ne zaman yayınlanacak? Üç Kuruş dizisi 1. bölüm tarihi...

İçerde ve Çukur dizilerinin senaristlerinin kaleme aldığı Üç Kuruş dizisi ilk bölüm tarihi merakla bekleniyor. Yapım geçtiğimiz günlerde ilk tanıtım fragmanını yayınlarken dizide yer alan birbirinden ünlü isimler dikkatleri üzerine çekti. Diziseverler bu kapsamda “Üç Kuruş ne zaman başlıyor, ilk bölüm ne zaman yayınlanacak?” sorularına yanıt aramaya başladı. Dizinin fragmanında her Pazartesi ekranlara geleceği kaydedildi. Peki, Üç Kuruş ne zaman başlıyor? İşte tüm detaylar...

Üç Kuruş dizisinin ilk bölüm yayın tarihi için geri sayım başladı. İçerde ve Çukur dizilerinin senaristleri tarafından kaleme alınan yapımda Roman mafya lideri ile Organize Şube komiseri Efe'nin karşı karşıya geleceği ve başlarından geçen olaylar silsilesi konu edinecek. Bu noktada ise Üç Kuruş ne zaman başlıyor? Soruları yanıt aramaya başladı. İşte Show Tv'nin yeni dizisi Üç Kuruş yayın tarihi ve detaylar...

Üç Kuruş dizisi ne zaman başlıyor, ilk bölüm yayın tarihi belli oldu mu? Üç Kuruş oyuncuları kimler, konusu ne?

ÜÇ KURUŞ DİZİSİ OYUNCULARI BELLİ OLDU MU?

Senaryosu Murat Uyurkulak ile Damla Serim'in kaleminden çıkan dizinin yönetmenliğini yine 'İçerde' ve 'Çukur' projelerinden tanıdığımız Sinan Öztürk üstleniyor.

'Üç Kuruş' dizisinin fragmanı yayınlandı | Video

Üç Kuruş 1. Bölüm Fragmanı yayınlandı izle

ÜÇ KURUŞ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Henüz konuyla ilgili bir bilgi bulunmuyor. Ancak dizinin Ekim ayıyla beraber yayına gelmesi beklentiler arasında yer alıyor.

ÜÇ KURUŞ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Ay Yapım, yepyeni ve iddialı projesi 'Üç Kuruş' için hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Yayınlanan ilk teaser'ında yer alan "Ben Hiç Yapmadım Diyebilir Misin? İçindeki Irkçıyla Yüzleşmeye Hazır Mısın?" sözleriyle dikkat çeken yapımın hikayesi şimdiden sosyal medyada merak konusu oldu. Yapımda; Roman mafya lideri Kartal ile Organize Şube komiseri Efe'nin karşı karşıya geleceği ve başlarından geçen olaylar silsilesi konu edinecek.

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Üç Kuruş ne zaman başlıyor, ilk bölüm ne zaman yayınlanacak? Üç Kuruş dizisi 1. bölüm tarihi...
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