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Giriş Tarihi: 28.9.2021 07:25 Son Güncelleme: 28.9.2021 07:26

YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2021 YKS ek yerleştirme tercih sonuçları açıklandı mı?

YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2021 YKS ek yerleştirme tercih sonuçları açıklandı mı?

İlk aşamada herhangi bir kuruma yerleşemeyen adaylar YKS ek tercih (ikinci yerleştirme) sonuçları için gözünü ÖSYM’den gelecek son dakika açıklamasına çevirdi. 20-23 Eylül 2021 tarihleri aracılığında ÖSYM AİS ekranı üzerinden alınan başvuruların ardından şimdi ise “2021 YKS ek tercih (ikinci yerleştirme) sonuçları ne zaman, kaç günde açıklanacak?” soruları yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere sınavın zorluk derecesinin yüksek olması nedeniyle ikinci yerleştirmelerde baraj puanının 140’a çekildiği açıklanmıştı. Peki, YKS ek tercihler açıklandı mı, tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar...

YKS ek tercih sonuçları için binlerce adayın bekleyişi sürüyor. Eylül ayının sonuna gelinmesi ile birlikte sorgulamalar da hız kazandı. Sonuçların kısa süre içerisinde erişime açılması beklentiler arasında yer alırken "2021 YKS ek tercih (ikinci yerleştirme) sonuçları ne zaman, kaç günde açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Boş kontenjanlara başvuruda bulunan adaylar biran önce eğitim almaya hak kazandıkları okulu öğrenmek istiyor. Peki, 2021 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konuya ilişkin son dakika gelişmelerinin detayları...

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS ek tercih sonuçları için ÖSYM'den tarih açıklaması gelmedi ancak geçtiğimiz yıllar kaynak alındığında sonuçların ekim ayında duyurulması bekleniyor.

TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

YKS ek tercih sonuçları ÖSYM'nin AİS ekranından öğrenilecek. EK tercih değerlendirmeleri T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yayınlanacak.

Adaylar sonuçlarını T.C kimlik numarası ve ÖSYM şifresi ile sorgulayacak. Yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

140 PUANLA TERCİHLER NE ZAMAN ALINACAK?

Birinci ek yerleştirme sonucuna göre yerleşecek adayların kayıtları tamamlandıktan sonra belli olacak boş kontenjanlar için de ikinci ek yerleştirme süreci başlatılacak. İkinci ek yerleştirmede, genel yerleştirme ve birinci ek yerleştirmede yerleşemeyen adaylar ile TYT puanı en az 140 olan adaylar ve AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar tercih yapabilecek.

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YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2021 YKS ek yerleştirme tercih sonuçları açıklandı mı?
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