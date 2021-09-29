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Giriş Tarihi: 29.9.2021 14:23 Son Güncelleme: 29.9.2021 14:31

Balotelli'den çiftetelli şov! Düğüne damga vurdu

DHA
Balotelli’den çiftetelli şov! Düğüne damga vurdu

Adana Demirspor'un sportif direktörü Gökhan Göktürk ile Dilan Akdaş Adana'daki bir otelde dünyaevine girdi. Düğüne damga vuran isim ise Mario Balotelli oldu. İtalyan yıldız düğünde çiftetelli oynarken, o anlar sosyal medyada beğeniyle karşılandı.

Adana Demirspor'un İtalyan forveti Mario Balotelli, kulübün sportif direktörü Gökhan Göktürk'ün düğününde takım arkadaşları ve kulüp başkanı Murat Sancak ile dakikalarca çiftetelli oynadı. Yıldız oyuncunun bu görüntüleri sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Süper Lig'e çıktıktan sonra yaptığı transferlerle dikkat çeken Adana Demirspor'da sportif direktör Gökhan Göktürk, Dilan Akdaş ile kentteki bir otelde dünyaevine girdi.

Adana Demirspor'lu futbolcu Mario Balotelli'den düğünde çiftetelli şov

Düğüne Adana Demirspor Kulüp Başkanı Murat Sancak, yönetim kurulu üyeleri, futbolcular, çiftin ailesi, yakınları ve çok sayıda davetli katıldı.

Düğün boyunca futbolcular şarkılar eşliğinde eğlenceli vakit geçirirken özellikle Mario Balotelli'nin çiftetelli oynaması görenleri gülümsetti.

İtalyan forvetin pistte oynadığı anların görüntüleri sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

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Balotelli'den çiftetelli şov! Düğüne damga vurdu
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