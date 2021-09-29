Beşiktaş Sporting Lizbon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş Lizbon Şampiyonlar Ligi maçı ayın kaçında?

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Beşiktaş, C Grubu'nun 3. maçında Sporting Lizbon ile kozlarını paylaşacak. Kara kartallar, ilk maçında B. Dortmund'a yenilirken ikinci maçta ise Ajax'a mağlup oldu. Beşiktaş Sporting Lizbon maçı her iki takım için de önem arz ediyor. Peki, Beşiktaş Sporting Lizbon Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, Beşiktaş Lizbon maçı hakkında bilgiler