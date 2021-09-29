Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş Sporting Lizbon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş Lizbon Şampiyonlar Ligi maçı ayın kaçında?
Giriş Tarihi: 29.9.2021 08:13 Son Güncelleme: 29.9.2021 08:13

Beşiktaş Sporting Lizbon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş Lizbon Şampiyonlar Ligi maçı ayın kaçında?

Beşiktaş Sporting Lizbon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş Lizbon Şampiyonlar Ligi maçı ayın kaçında?

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında Ajax'a 2-0 mağlup oldu. Siyah-beyazlı taraftarlar, şimdiden takımlarının diğer maçları hakkında araştırmalara başladı. Bu noktada, Beşiktaş Lizbon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte, Beşiktaş Sporting Lizbon Şampiyonlar Ligi maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Beşiktaş, C Grubu'nun 3. maçında Sporting Lizbon ile kozlarını paylaşacak. Kara kartallar, ilk maçında B. Dortmund'a yenilirken ikinci maçta ise Ajax'a mağlup oldu. Beşiktaş Sporting Lizbon maçı her iki takım için de önem arz ediyor. Peki, Beşiktaş Sporting Lizbon Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, Beşiktaş Lizbon maçı hakkında bilgiler

BEŞİKTAŞ LİZBON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş ile Sporting Lizbon arasındaki Şampiyonlar Ligi maçı, 19 Ekim tarihinde oynanacak. Mücadele, 19.45'te başlayacak ve Exxen'den canlı yayınlanacak.

Beşiktaş'ın C Grubu'nda yapacağı maçların fikstürü şöyle:

3 Kasım: (4. Hafta)

Sporting Lizbon-Beşiktaş

24 Kasım: (5. Hafta)

Beşiktaş-Ajax

7 Aralık: (6. Hafta)

Borussia Dortmund-Beşiktaş

EN ÇOK OKUNANLAR

Yerli otomobil TOGG'un direksiyonuna geçen Aziz Sancar bakın ne sordu!
SON DAKİKA | Okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim bitecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son noktayı koydu!
Son dakika haberi: Cristiano Ronaldo kariyer planını belirledi! Futbolu bıraktıktan sonra sürpriz karar…
Alçaklığın ödülü! Türkiye'nin yerli ve milli projelerini bakın ne karşılığında satmış...
İŞKUR en az 5 bin TL maaşlı ilkokul mezunu KPSS şartsız personel ve memur alımı: İlkokul mezunu güncel İŞKUR personel alımı ilanları
Son Dakika Masterchef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 28 Eylül 2021 MasterChef dokunulmazlığı kim-hangi takım kazandı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Kabine Toplantısı kararları açıklandı! Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları 27 Eylül 2021
Biontech mi Sinovac mı? İki aşının karşılaştırmalı araştırma sonuçları açıklandı
Son dakika: Eksik Beşiktaş Ajax'a dayanamadı! 1 direk ve 1 iptal edilen gol...
Fransız hakemden skandal karar! Beşiktaş yedek kulübesi çılgına döndü...
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş Sporting Lizbon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş Lizbon Şampiyonlar Ligi maçı ayın kaçında?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA