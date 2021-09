Her uygulamada olduğu gibi kripto para borsaları uygulamalarında da bezen kullanıcılar sorun yaşayabiliyor. Bu sorunlardan en sık karşılaşılanı ise "yanlış veri türü" hatası oluyor. Bu hata nedeniyle alım-satım verileri dahil hiçbir veri ekrana yansımıyor.

Şirket konuyla ilgili geçtiğimiz gün kullanıcılarına açıklama yapmıştı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Değerli Binance Kullanıcıları,

Binance, 29/09/2021 günü saat 10.00'da (TSİ) başlayacak programlanmış bir sistem güncellemesi gerçekleştirecektir. Bu güncelleme yaklaşık 2 saat sürecektir.

Bu güncellemedeki önemli düzeltmeler:

Genel sistem performansı ve kararlılığında iyileştirme

Yükseltme süresi boyunca hesabınıza oturum açabilecek, emir iptal edebilecek ve fon aktarmaya devam edebileceksiniz. Ancak hesapta oturum açma ve hesap ile ilgili diğer işlevler zaman zaman kesintiye uğrayabilir.

Aşağıdaki hizmetler yükseltme boyunca askıya alınacaktır:

Çekimler

Spot alım satım

P2P alım satım

Dönüştürme ve OTC Portalında alım satım

Kredi kartı ile kripto satın alma

İtibari para yatırma ve çekme

Trading, subscription and redemption of Leveraged Tokens

Crypto Loans services

Lütfen dikkate alınız:

Binance, sistem yükseltmesinden 10 dakika önce çekimleri askıya alacaktır. Bu süreden önce çekimlerin gerçekleşmesi için yeterli zaman ayırdığınızdan lütfen emin olun.

Users with open Futures or Margin positions are recommended to re-assess their collateral balances prior to the start of the upgrade to mitigate against price fluctuations that may occur during the upgrade period.

2 saatlik yükseltme süresi en iyi tahminlerimize dayanmaktadır ve değişiklik gösterebilir. Her zaman olduğu gibi, güncellemenin ilerleyişi ile ilgili iletişimlerimizi düzenli olarak çeşitli sosyal medya kanallarımızdan sürdüreceğiz.

The suspension of spot trading will affect the Price Index of certain USDT-margined perpetual contracts, including ALICEUSDT, BAKEUSDT, TLMUSDT, UNFIUSDT, BZRXUSDT, DODOUSDT, KEEPUSDT, RUNEUSDT, SFPUSDT, ALPHAUSDT, BELUSDT, GTCUSDT, HOTUSDT, LITUSDT, OCEANUSDT, COTIUSDT, CTKUSDT, DENTUSDT, HNTUSDT, MTLUSDT, STMXUSDT, TOMOUSDT, AUDIOUSDT, ATAUSDT, BTCDOMUSDT, DEFIUSDT, 1000SHIBUSDT, 1000XECUSDT. During this period, the Price Index of those contracts will not update, and the Premium Index will not be used to calculate the Funding Rate. We will use the Last Price Protected mechanism to update the Mark Price until spot trading resumes.

Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler, sabrınız için teşekkür ederiz."