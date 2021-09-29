Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Şampiyonlar Ligi’nde bugün hangi maçlar var? 29 Eylül Çarşamba Şampiyonlar Ligi günün maç programı
Giriş Tarihi: 29.9.2021 09:54

Şampiyonlar Ligi’nde bugün hangi maçlar var? 29 Eylül Çarşamba Şampiyonlar Ligi günün maç programı

Şampiyonlar Ligi’nde bugün hangi maçlar var? 29 Eylül Çarşamba Şampiyonlar Ligi günün maç programı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Dün grup aşamalarının ikinci haftasında pek çok mücadele oynanırken, bugün de yine kıran kırana birçok mücadeleye tanık olacağız. Futbolseverler, Şampiyonlar Ligi’nde bugün hangi maçlar var, saat kaçta sorularına yanıt arıyor. Peki, 29 Eylül bugün hangi maçlar var, saat kaçta? İşte Şampiyonlar Ligi (ŞL) günün maç programı...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün pek çok önemli mücadele oynanırken, sürpriz sonuçlara da imza atıldı. Hal böyleyken gözler bugün oynanacak olan mücadelelere çevrildi. Futbolseverler, akşam saatlerine doğru yaklaştıkça Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var? 29 Eylül Çarşamba Şampiyonlar Ligi günün maç programı araştırmalarını yapıyor. İşte ŞL günün fikstürü

29 Eylül Çarşamba:

19.45 Atalanta (İtalya) - Young Boys (İsviçre)

19.45 Zenit (Rusya) - Malmö (İsveç)

22.00 Bayern Münih (Almanya) - Dinamo Kiev (Ukrayna)

22.00 Benfica (Portekiz) - Barcelona (İspanya)

22.00 Manchester United (İngiltere) - Villarreal (İspanya)

22.00 Wolfsburg (Almanya) - Sevilla (İspanya)

22.00 Salzburg (Avusturya) - Lille (Fransa)

22.00 - Juventus (İtalya) - Chelsea (İngiltere)

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Şampiyonlar Ligi’nde bugün hangi maçlar var? 29 Eylül Çarşamba Şampiyonlar Ligi günün maç programı
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