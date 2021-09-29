UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün pek çok önemli mücadele oynanırken, sürpriz sonuçlara da imza atıldı. Hal böyleyken gözler bugün oynanacak olan mücadelelere çevrildi. Futbolseverler, akşam saatlerine doğru yaklaştıkça Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var? 29 Eylül Çarşamba Şampiyonlar Ligi günün maç programı araştırmalarını yapıyor. İşte ŞL günün fikstürü