Fenerbahçe’de Vitor Pereira’nın adaleti! Usta yazarlardan çarpıcı sözler...

ÖMER ÜRÜNDÜL: Fenerbahçe Hatay maçında karşısında istediği gibi oynayan bir rakip bulunca 3 puanı kazandı. Aslında maç 2-1 bitti ama en az 4-5 gollü bitebilirdi. Bu maçta Pereira şunu düşünmeli; Frankfurt risk alarak oynadı, F.Bahçe çok pozisyon buldu. Hatayspor da Frankfurt gibi hücum oynadı. Başakşehir 10 kişiyle alan savunması yaptı, F.Bahçe hiç pozisyon bulamadı. Demek ki F.Bahçe iyi yerleşimli, alan daraltan savunmalara karşı set oyununda yetersiz kalıyor. Pereira'nın buna mutlaka çözüm üretmesi lazım.