Fenerbahçe’de Vitor Pereira’nın adaleti! Usta yazarlardan çarpıcı sözler...

Süper Lig'de Fenerbahçe 7. haftanın ardından 17 puanla liderlik koltuğunda... Vitor Pereira'nın oynattığı sistemin işe yaradığı görülürken diğer yandan gençlere forma konusunda da adaletli davrandığı görülüyor.
SABAH Spor yazarları, Fenerbahçe'nin oynadığı futbolun artılarını ve eksiklerini masaya yatırdı. Fenerbahçe'den puan almanın zor olduğunu ifade eden yazarlar Fenerbahçe ile ilgili flaş ifadeler kullandı.
"FENERBAHÇE'NİN KAHRAMANI PEREİRA MI?"
SORU: Haftanın bir analizini yaparsak, hangi takım ön plana çıkar. F.Bahçe'nin kahramanı Pereira mı?
PEREİRA ÖĞRENCİLERİNE NE MESAJ VERİYOR?
LEVENT TÜZEMEN: Pereira'nın Fenerbahçe'si oyun anlayışı ve kazanma alışkanlığıyla ışık saçıyor. Portekizli, sisteminden vazgeçmediği gibi takımda şöhret ayrımı yapmıyor. Genç Muhammed de oynuyor, yıldız Mesut da kulübede oturabiliyor.
"KİMSENİN YERİ GARANTİ DEĞİL"
Pereira'nın forma adaleti tüm futbolcuları hazır tutuyor. Pereira, "Kimsenin yeri garanti değildir. Her oyuncu benim için değerlidir" mesajını veriyor ve F.Bahçe kazanmaya devam ediyor.
"FENERBAHÇE'DEN PUAN ALMAK ZOR"
"GÜRCAN BİLGİÇ: Sezon başı krizinden çabuk ve en az kayıpla çıkan takım oldu Fenerbahçe. Hatay maçı gerçek bir sınavdı ve başarı ile geçtiler. Belki topun kontrolü rakipteydi ama oyuna Fenerbahçe hükmetti.
Hem çok iyi defans yaparak hem de hızlı hücumlarda attığının iki katı tehlike yaratarak. Pereira şampiyonluktan geçen yolun gol yememek olduğunun farkında. Üçlü savunmasını, bu kez "beşli" oynattı, Gustavo'yu da ekledi. Çok da doğru yaptı. Öne geçtiği maçlarda F.Bahçe'den puan almak bu yapı ile zor.
İSKENDER GÜNEN: Fenerbahçe'nin Hatay gibi başarılı sonuçlar alan bir ekip karşısında oynadığı oyun önemsenmeli. Pereira sezon başından beri bir oyun sistemini oturtmaya çalışıyor. Yani oyun disiplini ön planda ve mücadele gücü yüksek oyunculara 11'de şans vermekte. Hatayspor maçında çıkardığı 11 herhalde büyük kesim tarafından sürpriz olarak görüldü!
ÖMER ÜRÜNDÜL: Fenerbahçe Hatay maçında karşısında istediği gibi oynayan bir rakip bulunca 3 puanı kazandı. Aslında maç 2-1 bitti ama en az 4-5 gollü bitebilirdi. Bu maçta Pereira şunu düşünmeli; Frankfurt risk alarak oynadı, F.Bahçe çok pozisyon buldu. Hatayspor da Frankfurt gibi hücum oynadı. Başakşehir 10 kişiyle alan savunması yaptı, F.Bahçe hiç pozisyon bulamadı. Demek ki F.Bahçe iyi yerleşimli, alan daraltan savunmalara karşı set oyununda yetersiz kalıyor. Pereira'nın buna mutlaka çözüm üretmesi lazım.
10 MAÇTA 7 GALİBİYET
Fenerbahçe'de ikinci baharını yaşayan Vitor Pereira, 10 resmi maçta 7 galibiyet elde ederken 2 beraberlik ve sadece 1 yenilgi yaşadı. Portekizli, 2.30 puan ortalaması tutturdu.