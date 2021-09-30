AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır, ne zaman bitiyor? 2021Açık Lise AÖL kayıt ücreti ne kadar, kaç TL?

AÖL kayıt yenileme ekranı üzerinden halen işlemlerini tamamlamamış olan vatandaşlar "AÖL kayıt yenileme ne zaman bitiyor, nasıl yapılır, ücreti ne kadar?" sorularına yanıt aramaya başladı. Açıköğretim üzerinden lise eğitimi almakta olan kişiler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuruda yer alan tarihler ve detayları incelemek istiyor. İşte AÖL Açık lise kayıt yenileme ekranı ve ücreti gibi tüm detaylar...