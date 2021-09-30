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Giriş Tarihi: 30.9.2021 13:37

AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır, ne zaman bitiyor? 2021Açık Lise AÖL kayıt ücreti ne kadar, kaç TL?

AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır, ne zaman bitiyor? 2021Açık Lise AÖL kayıt ücreti ne kadar, kaç TL?

AÖL kayıt yenileme işlemleri devam ediyor. Açıköğretim lise öğrencileri eğitimlerine devam edebilmek üzere kayıtlarını gerçekleştiriyor. Bu kapsamda belirlenen tarih aralıklarında online sistem üzerinden işlemlerin tamamlanması bekleniyor. Bu noktada “AÖL kayıt yenileme ne zaman bitiyor, nasıl yapılır, ücreti ne kadar?” soruları yanıt aramaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tüm bu detayları yayımladığı duyuru ile öğrencilerin bilgisine sunmuştu. Peki, AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır, kayıt ücreti ne kadar, kaç TL? İşte tüm detaylar...

AÖL kayıt yenileme ekranı üzerinden halen işlemlerini tamamlamamış olan vatandaşlar "AÖL kayıt yenileme ne zaman bitiyor, nasıl yapılır, ücreti ne kadar?" sorularına yanıt aramaya başladı. Açıköğretim üzerinden lise eğitimi almakta olan kişiler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuruda yer alan tarihler ve detayları incelemek istiyor. İşte AÖL Açık lise kayıt yenileme ekranı ve ücreti gibi tüm detaylar...

AÖL KAYIT VE KAYIT YENİLEME BAŞLADI!

Açık Öğretim Lisesi 2021 - 2022 Eğitim Öğretim Yılı I. dönem ilk kayıt başvuru tarihleri: 06 Eylül 2021- 03 Ekim 2021 tarihleri arasında olacak. Mazerete bağlı ilk kayıt tarihi ise 04 Ekim, 08 Ekim 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

AÖL 2021 - 2022 Eğitim Öğretim Yılı 1. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 6 Eylül - 3 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak. Mazerete bağlı ilk kayıt başvuru tarihleri ise 4 Ekim, 8 Ekim 2021 olarak belirlendi. Bu başvurular belirtilen tarihte İl ve ilçelerde bulunan halk eğitimi merkezlerinde gerçekleştirilecek.

AÇIK LİSE KAYIT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak olan öğrenci; öncelikle T.C. kimlik numarası ile anlaşmalı bankalara sınav ücretini yatıracaktır. Sınav ücretini yatıran aday öğrenci, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne müracaat ederek ilk kayıt için gerekli evraklarını teslim ederek ön kaydını yaptıracaklardır.

AÖL KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

AÖL kayıtlarını yapacak öğrenciler sınav ücretini yatıracaklar. 2021 yılında, bir dönem için ilk kayıt sınav ücreti olarak 50 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına 10 TL olarak belirlendi. Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak olan öğrencilerden 18 yaşını doldurmamış olanların velileriyle birlikte, 18 yaşını doldurmuş olanların ise zorunlu durumlar dışında bizzat kendilerinin Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne başvuracaklar.

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AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır, ne zaman bitiyor? 2021Açık Lise AÖL kayıt ücreti ne kadar, kaç TL?
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