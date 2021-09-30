Aşk 101 yeni sezon saat kaçta ve ne zaman yayınlanacak? Aşk 101 final sezonu çıktı mı, 1. Bölüm saat kaçta izlenecek?

Kubilay Aka, Alina Boz, Mert Yazıcıoğlu, Pınar Deniz, İpek Filiz Yazıcı gibi isimlerin başrolünde yer aldığı Aşk 101 adlı dizi, ikinci sezonuyla ekrana veda etmeye hazırlanıyor. 90'larda geçen dizi, bir grup liselinin hikayesini ve arkadaşlığını anlatıyor. Dizinin sevenleri Aşk 101 yeni sezon saat kaçta ve ne zaman yayınlanacak sorusuna yanıt arıyor. İşte kanaldan gelen açıklamalarla Aşk 101 final sezonu çıktı mı, 1. Bölüm saat kaçta izlenecek sorularının yanıtı!
AŞK 101 2. SEZON NE ZAMAN GELECEK?
Başarılı oyuncu kadrosu ve hikayesiyle beğenilen Aşk 101 dizisinin 2. sezon çekimleri tamamlandı. Aşk 101 2. sezon yayınlanma tarihi ise 30 Eylül olarak açıklandı. Bu açıklamaya göre dizinin yeni sezon bölümleri bugün kanala yüklenecek.
AŞK 101 FİNAL Mİ YAPIYOR?
Netflix'te yayınlanan Aşk 101 adlı dizinin bu sezon final yapacağı duyuruldu. Yeni sezon fragmanı ile yayın tarihi açıklanan dizi için "final sezonuyla geri dönüyor" açıklaması yapıldı.
AŞK 101 KONUSU NEDİR?
90'lar Türkiyesi'nde, dışlanmış bir grup genç, onlarla kalmak için sebebi olsun diye öğretmenlerini birine âşık etmek için el ele verir. Çünkü okulda başlarını belaya sokan ekibi koruyan tek kişi odur. Okula devam edebilmek için en sevdikleri öğretmenlerini okulda tutma konusunda plan yapan 17 yaşında bir grup asi genci odağına alan hikaye, gençlerin aşkı keşfetme süreçlerini konu alıyor.
1998 yılında geçecek olan dizide gençler, öğretmenlerini okula yeni gelen basketbol koçuna aşık etmek üzere işe koyulduklarında asıl kendileri aşkı keşfetmeye başlarlar ve bu yolculukta beraberken güçlü olduklarını, sevginin ise zorla var edilemeyeceğini fark ederler.
AŞK 101 OYUNCULARI KİMLER?
Kubilay Aka – Kerem
Kaan Urgancıoğlu – Kemal
Alina Boz – Eda
Pınar Deniz – Burcu
Mert Yazıcıoğlu – Sinan
Selahattin Paşalı – Osman
İpek Filiz Yazıcı – Işık
Müfit Kayacan – Necdet
Bade İşçil - Eda
Tuğba Ünsal - Işık