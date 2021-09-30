Aşk 101 yeni sezon saat kaçta ve ne zaman yayınlanacak? Aşk 101 final sezonu çıktı mı, 1. Bölüm saat kaçta izlenecek?

Kubilay Aka, Alina Boz, Mert Yazıcıoğlu, Pınar Deniz, İpek Filiz Yazıcı gibi isimlerin başrolünde yer aldığı Aşk 101 adlı dizi, ikinci sezonuyla ekrana veda etmeye hazırlanıyor. 90'larda geçen dizi, bir grup liselinin hikayesini ve arkadaşlığını anlatıyor. Dizinin sevenleri Aşk 101 yeni sezon saat kaçta ve ne zaman yayınlanacak sorusuna yanıt arıyor. İşte kanaldan gelen açıklamalarla Aşk 101 final sezonu çıktı mı, 1. Bölüm saat kaçta izlenecek sorularının yanıtı!

AŞK 101 2. SEZON NE ZAMAN GELECEK?

Başarılı oyuncu kadrosu ve hikayesiyle beğenilen Aşk 101 dizisinin 2. sezon çekimleri tamamlandı. Aşk 101 2. sezon yayınlanma tarihi ise 30 Eylül olarak açıklandı. Bu açıklamaya göre dizinin yeni sezon bölümleri bugün kanala yüklenecek.