Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Aşk 101 yeni sezon saat kaçta ve ne zaman yayınlanacak? Aşk 101 final sezonu çıktı mı, 1. Bölüm saat kaçta izlenecek?
Giriş Tarihi: 30.9.2021 09:28

Aşk 101 yeni sezon saat kaçta ve ne zaman yayınlanacak? Aşk 101 final sezonu çıktı mı, 1. Bölüm saat kaçta izlenecek?

Aşk 101 yeni sezon saat kaçta ve ne zaman yayınlanacak? Aşk 101 final sezonu çıktı mı, 1. Bölüm saat kaçta izlenecek?

Amerikan dijital platformunda yayınlanan yerli dizi Aşk 101 final sezonu ile yayın hayatına başlıyor. İlk sezonuyla dikkatleri üzerine çeken yapımın yeni sezona ne zaman başlayacağı merak konusu olmuştu. Kanal tarafından yayın tarihi açıklanan yapım, Aşk 101 yeni sezon saat kaçta ve ne zaman yayınlanacak sorusuyla araştırılıyor. Aşk 101 final sezonu çıktı mı, 1. Bölüm saat kaçta izlenecek gibi sorular internette sıkça araştırılıyor. İşte yeni sezonun yükleneceği tarih ve saat.

Kubilay Aka, Alina Boz, Mert Yazıcıoğlu, Pınar Deniz, İpek Filiz Yazıcı gibi isimlerin başrolünde yer aldığı Aşk 101 adlı dizi, ikinci sezonuyla ekrana veda etmeye hazırlanıyor. 90'larda geçen dizi, bir grup liselinin hikayesini ve arkadaşlığını anlatıyor. Dizinin sevenleri Aşk 101 yeni sezon saat kaçta ve ne zaman yayınlanacak sorusuna yanıt arıyor. İşte kanaldan gelen açıklamalarla Aşk 101 final sezonu çıktı mı, 1. Bölüm saat kaçta izlenecek sorularının yanıtı!

AŞK 101 2. SEZON NE ZAMAN GELECEK?

Başarılı oyuncu kadrosu ve hikayesiyle beğenilen Aşk 101 dizisinin 2. sezon çekimleri tamamlandı. Aşk 101 2. sezon yayınlanma tarihi ise 30 Eylül olarak açıklandı. Bu açıklamaya göre dizinin yeni sezon bölümleri bugün kanala yüklenecek.

AŞK 101 FİNAL Mİ YAPIYOR?

Netflix'te yayınlanan Aşk 101 adlı dizinin bu sezon final yapacağı duyuruldu. Yeni sezon fragmanı ile yayın tarihi açıklanan dizi için "final sezonuyla geri dönüyor" açıklaması yapıldı.

AŞK 101 KONUSU NEDİR?

90'lar Türkiyesi'nde, dışlanmış bir grup genç, onlarla kalmak için sebebi olsun diye öğretmenlerini birine âşık etmek için el ele verir. Çünkü okulda başlarını belaya sokan ekibi koruyan tek kişi odur. Okula devam edebilmek için en sevdikleri öğretmenlerini okulda tutma konusunda plan yapan 17 yaşında bir grup asi genci odağına alan hikaye, gençlerin aşkı keşfetme süreçlerini konu alıyor.

1998 yılında geçecek olan dizide gençler, öğretmenlerini okula yeni gelen basketbol koçuna aşık etmek üzere işe koyulduklarında asıl kendileri aşkı keşfetmeye başlarlar ve bu yolculukta beraberken güçlü olduklarını, sevginin ise zorla var edilemeyeceğini fark ederler.

AŞK 101 OYUNCULARI KİMLER?

Kubilay Aka – Kerem

Kaan Urgancıoğlu – Kemal

Alina Boz – Eda

Pınar Deniz – Burcu

Mert Yazıcıoğlu – Sinan

Selahattin Paşalı – Osman

İpek Filiz Yazıcı – Işık

Müfit Kayacan – Necdet

Bade İşçil - Eda

Tuğba Ünsal - Işık

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Aşk 101 yeni sezon saat kaçta ve ne zaman yayınlanacak? Aşk 101 final sezonu çıktı mı, 1. Bölüm saat kaçta izlenecek?
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