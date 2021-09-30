Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci maçına çıkıyor. İlk maçta Almanya deplasmanında Frankfurt ile 1-1 berabere kalan sarı -lacivertliler, D Grubu ikinci maçında Olympiakos'u ağırlıyor. Zorlu geçmesi beklenen mücadele, stada giden taraftarların yanı sıra ekları başındaki milyonlar tarafından da canlı izlenecek. Fenerbahçe maçı şifresiz canlı yayın izle konusu hakkındaki araştırmalar, maç öncesinde artış gösterdi.
Bilindiği gibi, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçları Exxen platformu üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. İşte, Fenerbahçe Olympiakos maçı canlı yayın izle linki
Fenerbahçe ile Olimpiakos arasındaki UEFA Avrupa Ligi maçı, 30 Eylül 2021 Perşembe günü oynanacak. Mücadele, saat 19.45'de başlayacak.
Fenerbahçe maçı, Exxen platformundan canlı yayınlanacak ve şifreli olacak.
Fenerbahçe Olympiakos maçı CANLI izle! UEFA Fenerbahçe - Olympiakos maçı EXXEN canlı yayın izle
Fenerbahçe Olympiakos maçını şifresiz olarak izlemek için EXXEN TV'ye üye olmak gerekiyor. Aşağıdaki linke giderek üyelik işleminizi tamamlayabilir, maçları canlı yayınla takip edebilirsiniz.
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SARI-LACİVERTLİ EKİPTE 9 EKSİK
Fenerbahçe, Olympiakos mücadelesine 9 futbolcusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıklarını atlatan ancak takımla çalışamalarda yer almayan İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare ve Jose Sosa'nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Serdar Aziz ve Marcel Tisserand karşılaşmada forma giyemeyecek.