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Giriş Tarihi: 30.9.2021 13:55

Fenerbahçe'ye Mesut Özil'den kötü haber! Kaptan kadrodan çıkarıldı...

Fenerbahçe’ye Mesut Özil’den kötü haber! Kaptan kadrodan çıkarıldı...

Fenerbahçe'nin 10 numarası Mesut Özil'den taraftara kötü haber geldi. Bu sezon ilk kez seyircisi önünde bir Avrupa maçına çıkacak Fenerbahçe'de takım kaptanlarından Mesut Özil, önemli maçta forma giyemeyecek. Soğuk algınlığı geçiren Özil, maç kadrosundan çıkarıldı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında deplasmanda Frankfurt ile 1-1 berabere kalmıştı. Almanya'daki maçta takımının tek golünü atan Mesut Özil, Olympiakos karşısında kadroda olmayacak.

SOĞUK ALGINLIĞI NEDENİYLE KADRODAN ÇIKARILDI

Mesut Özil, yaşadığı soğuk algınlığı nedeniyle maç kadrosunan çıkarıldı. Geçen sezonun devre arasında geldiği Fenerbahçe'de kaptanlığa yükselen Mesut Özil, bu sezon ligde 2 Avrupa Ligi'nde de bir gol atmıştı.

MESUT YERİNE PELKAS!

Portekizli teknik adam Vitor Pereira'nın Mesut Özil yerine Pelkas'a forma vermesi bekleniyor. Pelkas böylece ülkesinin takımlarından Olympiakos ile oynanacak maçta ilk 11'de olacak.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

Altay, Novak, Kim, Szalai, Osayi, Meyer, Gustavo, Ferdi, Valencia, Pelkas, Berisha

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Fenerbahçe'ye Mesut Özil'den kötü haber! Kaptan kadrodan çıkarıldı...
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