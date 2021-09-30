Marsilya Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta ve şifresiz mi soruları futbolseverlerin gündemini oluşturuyor. UEFA Avrupa Ligi E grubu ikinci haftada temsilcimiz Galatasaray, Cengiz Ünder'li Marsilya'ya konuk olacak. UEFA Avrupa Ligi ilk maçında Lazio'yu deviren Galatasaray gruptan çıkma adına çok büyük bir adım attı. Şimdi ise Fatih Terim ve öğrencilerinin en önemli hedefi Marsilya'yı devirip grupta iki de iki yapmak. Karşılaşmanın başlamasına kısa bir süre kala, Galatasaray'ın maçı hangi kanalda, Marsilya Galatasaray maçı saat kaçta başlayacak soruları merak ediliyor.
UEFA Avrupa Ligi E Grubu 2. maçında Marsilya ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Gelen son dakika bilgisine göre karşılaşmanın yayın kanalı, saati ve muhtemel 11'leri belli oldu.
İşte Marsilya Galatasaray maçına ilişkin ayrıntılar;
MARSİLYA GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Marsilya: Mandanda, Saliba, Gonzalez, Peres, Lirola, Dieng, Guendouzi, Rongler, Gerson, Cengiz, Harit.
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan, Berkan, Morutan, Cicaldau, Kerem, Halil.
GALATASARAY'IN MARSİLYA MAÇI KAMP KADROSU
Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mostafa Mohamed, İsmail Çipe, Ömer Bayram, Olimpiu Moruţan, Berkan Kutlu, Kaan Arslan, Victor Nelsson, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Alexandru Cicâldău, Marcão Teixeira, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Sacha Boey, Berk Balaban
MARSİLYA GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
UEFA Avrupa Ligi E Grubu 2. maçında Marsilya ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. 30 Eylül Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak dev maç, Exxen'de canlı yayınlanacak.
MARSILYA - GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ KİM?
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde 30 Eylül Perşembe günü deplasmanda Fransa'nın Olympique Marsilya ekibi ile yapacağı maçı Polonyalı hakem Pawel Raczkowski yönetecek.
GALATASARAY'IN AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ
Galatasaray'ın E Grubunda oynayacağı müsabakaların fikstürü şöyle:
30 Eylül: (2. Hafta) Olympique Marsilya-Galatasaray
21 Ekim: (3. Hafta) Lokomotiv Moskova-Galatasaray
4 Kasım: (4. Hafta) Galatasaray-Lokomotiv Moskova
25 Kasım: (5. Hafta) Galatasaray-Olympique Marsilya
9 Aralık: (6. Hafta) Lazio-Galatasaray
FRANSIZLARLA 19 KEZ KARŞILAŞTI
Galatasaray, Avrupa kupalarında Fransa takımları ile bugüne kadar 19 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, Fransız ekiplerini 6 kez mağlup ederken, 9 kez de mağlup oldu. 4 maçta ise kazanan çıkmadı. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılı takım 19 gol kaydederken, kalesinde 34 gol gördü. Aslan bu süreçte Monaco, Paris Saint Germain, Nantes ve Bordeaux ile mücadele etti.
AVRUPA KUPALARINDA 296. RANDEVU
Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 295 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 104 kez sahadan galip ayrılırken, 114 kez de rakiplerine mağlup oldu. 77 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan müsabakalarda Cimbom rakip fileleri 394 kez havalandırırken, kalesinde ise 443 gol gördü.
TERİM YÖNETİMİNDE AVRUPA'DA 89. MAÇ
Teknik Direktör Fatih Terim, Galatasaray'ın başında bugüne kadar 88 kez Avrupa kupası maçına çıktı. Geride kalan karşılaşmalarda Terim'in öğrencileri 35 galibiyet, 34 mağlubiyet ve 19 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetimindeki Avrupa karşılaşmalarında 121 gol atarken, kalesinde ise 131 gole engel olamadı.