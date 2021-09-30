Marsilya Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta ve şifresiz mi soruları futbolseverlerin gündemini oluşturuyor. UEFA Avrupa Ligi E grubu ikinci haftada temsilcimiz Galatasaray, Cengiz Ünder'li Marsilya'ya konuk olacak. UEFA Avrupa Ligi ilk maçında Lazio'yu deviren Galatasaray gruptan çıkma adına çok büyük bir adım attı. Şimdi ise Fatih Terim ve öğrencilerinin en önemli hedefi Marsilya'yı devirip grupta iki de iki yapmak. Karşılaşmanın başlamasına kısa bir süre kala, Galatasaray'ın maçı hangi kanalda, Marsilya Galatasaray maçı saat kaçta başlayacak soruları merak ediliyor.

MARSİLYA GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 2. maçında Marsilya ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Gelen son dakika bilgisine göre karşılaşmanın yayın kanalı, saati ve muhtemel 11'leri belli oldu.

İşte Marsilya Galatasaray maçına ilişkin ayrıntılar;