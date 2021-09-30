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Giriş Tarihi: 30.9.2021 16:50

Marsilya nerede, hangi ülkede? Olympique Marsilya FC hangi ülkenin takımı?

Marsilya nerede, hangi ülkede? Olympique Marsilya FC hangi ülkenin takımı?

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi’nde temsil eden Galatasaray’ın bu akşam karşılaşacağı Marsilya takımı, futbolseverlerin gündemindeki yeini aldı. Karşılaşma öncesinde bu takımın hangi ülkeyi temsil ettiği konusu araştırma konusu haline geldi. Hal böyleyken “Marsilya nerede, hangi ülkenin takımı?” soruları yanıt aramaya başladı. Sarı kırmızılı ekibi konuk edecek olan takım bulunduğu ülkede en çok kupaya sahip olan takım ile biliniyor. Peki, Olympique Marsilya nerede, hangi ülkede, hangi ülkenin takımı? İşte tüm detaylar...

UEFA Avrupa Ligi'nde E Grubu ikinci maçında Galatasaray Marsilya karşısında sahaya çıkacak. Karşılaşma ülkemizde heyecanla beklenirken öte yandan futbolseverler "Marsilya nerede, hangi ülkenin takımı?" sorusuna da yanıt aramaya başladı. Kuruluşu 1899 senesine dayanan takım bu akşam binlerce kişinin gündeminde yerini aldı. Peki, Olympique Marsilya nerede, hangi ülkede, hangi ülkenin takımı? İşte tüm detaylar...

MARSİLYA NEREDE, HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Marsilya veya tam adı ile Olympique de Marseille, Fransa'nın güçlü futbol kulüplerinden biridir. 1899 yılında kurulan takım Fransa'nın güneyinde yer alan Marsilya şehrinde kurulmuştur ve maçlarını 67.394 kişilik Vélodrome Stadyumu'nda oynamaktadır.

Marsilya, Fransa'nın güneydoğusunda ve Akdeniz kıyısında yer almaktadır ve ülkenin en büyük limanı ve 2600 yıllık tarihi ile en eski şehirlerinden biridir. Tarih ve sanat şehri olarak da anılan Marsilya, aynı zamanda Fransa'nın ikinci büyük şehridir.

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Marsilya nerede, hangi ülkede? Olympique Marsilya FC hangi ülkenin takımı?
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