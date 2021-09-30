Marsilya nerede, hangi ülkede? Olympique Marsilya FC hangi ülkenin takımı?

MARSİLYA NEREDE, HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Marsilya veya tam adı ile Olympique de Marseille, Fransa'nın güçlü futbol kulüplerinden biridir. 1899 yılında kurulan takım Fransa'nın güneyinde yer alan Marsilya şehrinde kurulmuştur ve maçlarını 67.394 kişilik Vélodrome Stadyumu'nda oynamaktadır.

Marsilya, Fransa'nın güneydoğusunda ve Akdeniz kıyısında yer almaktadır ve ülkenin en büyük limanı ve 2600 yıllık tarihi ile en eski şehirlerinden biridir. Tarih ve sanat şehri olarak da anılan Marsilya, aynı zamanda Fransa'nın ikinci büyük şehridir.