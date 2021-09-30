Milli Ara ne zaman, Türkiye Norveç maçı ne zaman, hangi gün oynanacak soruları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Yeni teknik direktör yönetiminde ilk maçına çıkacak olan milliler Norveç'i mağlup etmek istiyor. Peki, Milli ara ne zaman? Türkiye Norveç maçı ne zaman, hangi gün oynanacak? İşte detaylar;

TÜRKİYE - NORVEÇ MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Türkiye, gruptaki 7. maçını 8 Ekim'de İstanbul'da Norveç ile yapacak. 20.45'te başlayacak olan karşılaşma, TRT Spor veya TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Hollanda ise aynı gün Letonya'ya konuk olacak. Karşılaşmanın saat ve kanal bilgisi ise henüz belli olmadı.