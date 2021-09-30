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Giriş Tarihi: 30.9.2021 16:08

Milli ara ne zaman? Türkiye Norveç maçı ne zaman, hangi gün oynanacak?

Milli ara ne zaman? Türkiye Norveç maçı ne zaman, hangi gün oynanacak?

Süper Lig’de mücadele takımların mücadeleleri kıran kırana devam ederken, gözler şimdi de milli araya çevrildi. Kulüpler, yoğun maç trafiğinde milli arada dinlenme şansı bulacak. Öte yandan Türkiye Norveç maçı da futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Yeni teknik direktörü Stefan Kuntz ile ilk maçına çıkacak olan millilerde hedef mutlak galibiyet! Peki, Milli ara ne zaman? Türkiye Norveç maçı ne zaman, hangi gün oynanacak?

Milli Ara ne zaman, Türkiye Norveç maçı ne zaman, hangi gün oynanacak soruları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Yeni teknik direktör yönetiminde ilk maçına çıkacak olan milliler Norveç'i mağlup etmek istiyor. Peki, Milli ara ne zaman? Türkiye Norveç maçı ne zaman, hangi gün oynanacak? İşte detaylar;

TÜRKİYE - NORVEÇ MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Türkiye, gruptaki 7. maçını 8 Ekim'de İstanbul'da Norveç ile yapacak. 20.45'te başlayacak olan karşılaşma, TRT Spor veya TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Hollanda ise aynı gün Letonya'ya konuk olacak. Karşılaşmanın saat ve kanal bilgisi ise henüz belli olmadı.

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Milli ara ne zaman? Türkiye Norveç maçı ne zaman, hangi gün oynanacak?
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