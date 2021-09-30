Uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa ya da yeniden yapılacak atama yerleştirmeleri için başvurular alındı ve beklenen gün geldi. 30 Eylül Perşembe günü Sağlık Bakanlığı atama kura çekilişi yapılacak. Kura çekiminin ardından ise Sağlık Bakanlığı kura sonuçları açıklanacak. İşte Sağlık Bakanlığı atama kurası canlı izleme linki ve bilgiler.
Sağlık Bakanlığı'nda 2021 Yılı 2.Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası ile ilgili yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi;
İtiraz sonuçları PBS üzerinden yayınlanmıştır. Kura çekilişi 30.09.2021 tarihinde saat 10:00 'da Bakanlığımız Bilkent Yerleşkesinde Noter huzurunda gerçekleştirilecektir. Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında kuraya katılımcı alınmayacaktır. Kura çekilişi Bakanlığımız YouTube kanalı (https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi) üzerinden canlı olarak yayınlanacaktır.
SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURASI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sağlık Bakanlığı kura çekimi sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. Kura sonuçlarının bugün https://yhgm.saglik.gov.tr/ adresinden yayınlanması bekleniyor.
SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
Atamaya esas evraklar, 15 Ekim Cuma saat 18.00'e kadar alınacak.
Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar, kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belgeyi atamaları yapıldıktan sonra göreve başlayacakları sağlık tesisine teslim edecek.
SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURA SONUÇLARI NEREDEN SORGULANACAK?
Sağlık Bakanlığı kura sonuçları "https://yhgm.saglik.gov.tr" yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e-Devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak görüntülenebilecek.
Kura çekimi 30 Eylül Perşembe günü yapılacak. Atamaya esas evraklar, 15 Ekim Cuma saat 18.00'e kadar alınacak.
ATAMA KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI