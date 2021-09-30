Uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa ya da yeniden yapılacak atama yerleştirmeleri için başvurular alındı ve beklenen gün geldi. 30 Eylül Perşembe günü Sağlık Bakanlığı atama kura çekilişi yapılacak. Kura çekiminin ardından ise Sağlık Bakanlığı kura sonuçları açıklanacak. İşte Sağlık Bakanlığı atama kurası canlı izleme linki ve bilgiler.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

Sağlık Bakanlığı'nda 2021 Yılı 2.Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası ile ilgili yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi;



İtiraz sonuçları PBS üzerinden yayınlanmıştır. Kura çekilişi 30.09.2021 tarihinde saat 10:00 'da Bakanlığımız Bilkent Yerleşkesinde Noter huzurunda gerçekleştirilecektir. Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında kuraya katılımcı alınmayacaktır. Kura çekilişi Bakanlığımız YouTube kanalı (https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi) üzerinden canlı olarak yayınlanacaktır.