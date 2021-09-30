Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek isteyen yüz binlerce vatandaş, Bakanlığın geçtiğimiz haftalarda yayınladığı ilana başvurdu. Sağlık çalışanı olmak isteyen adaylar, Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yaptıkları başvuruların sonuçları için Sağlık Bakanlığı atama kurası saat kaçta, sonuçları ne zaman belli olacak sorusuna yanıt arıyor. Bakanlığın atama kura takvimine göre bugün gerçekleşecek olan çekilişle birlikte personel olmaya hak kazanan adaylar belli olacak. Sağlık Bakanlığı kura çekilişi canlı nasıl izlenir? İşte çekiliş saati ve atama kurasını canlı olarak izleme linki.

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURASI SAAT KAÇTA?

Sağlık Bakanlığı atama kurası, 30 Eylül 2021 Perşembe günü (bugün) saat 10.00'da başlayacak. Bakanlığın açıklamasında, Sağlık Bakanlığı atama kurası canlı yayını nasıl izlenir sorusuna da yanıt verildi. Buna göre, Sağlık Bakanlığı atama kura çekimi YouTube üzerinden canlı takip edilecek.