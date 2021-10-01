Açık cezaevi izinlerinde son dakika... Geçtiğimiz aylarda, 30 Eylül tarihine kadar uzatılması kararı alınan açık cezaevi izinleri ile ilgili merakla beklenen karar alındı. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından 2021 açık cezaevi izinleriyle ilgili son dakika açıklaması geldi. Bu gelişmenin ardından açık cezaevi izinleri ne zamana kadar uzatıldı sorusuna yanıt aranmaya başlandı.
Adalet Bakanlığı'na bağlı olan Ceza ve Tevfikevleri Genel Müdürlüğü'nden, açık cezaevi izinleri uzatıldı mı konusuyla ilgili açıklama geldi. CTE'den yapılan açıklamada, 2021 açık cezaevi izni hakkında şunlar paylaşıldı:
Ceza ve Tevfikevleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 2021 açık cezaevi izinleri uzatıldı. İşte, o açıklama...
5275 sayılı Kanun'un Geçici 9/5. maddesi uyarınca alınan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün "27/09/2021 tarih ve 13588366-149-1220 sayılı yazıları ile COVID-19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID-19 izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına" dair önerisi doğrultusunda...
Açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 30 Eylül 2021 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir.
Adalet Bakanlığı Ceza Tevfikevleri Genel Müdürlüğü'nün 30 Temmuz 2021 tarihinde yayımladığı son duyuruda:
"5275 sayılı Kanun'un Geçici 9/5. maddesi uyarınca alınan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün "29/07/2021 tarih ve 13588366-149-943 sayılı yazıları ile COVID-19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID-19 izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına" dair önerisi doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 31 Temmuz 2021 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.