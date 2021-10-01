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Giriş Tarihi: 1.10.2021 11:52 Son Güncelleme: 1.10.2021 11:58

Dünya Kahve Günü nedir, ne zaman kutlanır? Dünya Kahve Günü nasıl ortaya çıktı?

Dünya Kahve Günü nedir, ne zaman kutlanır? Dünya Kahve Günü nasıl ortaya çıktı?

Yurdun çeşitli yerlerinde kutlanan Dünya Kahve Günü geldi çattı. Her yıl belli tarihlerde kutlanan günle ilgili olarak kahvenin keşfedilmesiyle ya da dünyada yayılmasıyla ilgili birçok hikaye var. Bugüne özel çeşitli etkinlikler ve kampanyalar mağazalar tarafından vatandaşlara duyurulur. International Coffee Organisation - Uluslararası Kahve Organizasyonu (ICO)'ya kayıtlı olan 78 ülke her yıl çeşitli etkinliklerle "Kahve Günü" olarak kutluyor. Peki Dünya Kahve Günü nedir, ne zaman kutlanır? Dünya Kahve Günü nasıl ortaya çıktı?

Tüm dünyada 1 Ekim Dünya Kahve Günü kutlama coşkusu yaşanıyor. Bu sene Cuma gününe denk gelen Dünya Kahve Günü kampanyaları ve etkinlikleri yoğun talep görüyor. Günün anlam ve önemine istinaden Kahve Günü mesajları göndermeye çalışırken bugün hakkında bilgi sahibi olmayanlar ise 'Dünya Kahve günü nedir, ilk ne zaman ortaya çıktı?' sorusunu soruyor. Peki Dünya Kahve Günü nedir, ne zaman kutlanır? Dünya Kahve Günü nasıl ortaya çıktı?

DÜNYA KAHVE GÜNÜ NEDİR?

1 Ekim olarak belirlenen kahve günü, resmi olarak ilk kez Amerika'da 2015 yılında yapıldı. Çin'de Uluslararası Kahve Örgütü tarafından tanıtıldı, 1997'de kutlandı. Nisan 2001'in başlarında yıllık bir kutlamaya dönüştü.

Tayvan, Uluslararası Kahve Günü'nü ilk olarak 2009 yılında kutladı. Nepal, Ulusal Kahve Günü'nü ilk kez 17 Kasım 2005'te kutladı. İlk olarak 17 Ağustos 2006'da Ulusal Kahve Günü'nü kutlayan Endonezya, Endonezya'nın Bağımsızlığı ile aynı gün kutladı.

Kahve günü kutlamaları markaların çeşitli sürprizleri ile değişiklik göstermekte. Dünya kahve günü ilk olarak markaların tanıtımı için düzenlenen etkinlikler ile her yıl kutlanır.

Ulusal Kahve Günü adı altında 29 Ekim'de yapılan kutlamanın kaynağı ise Japonya'ya dayanıyor. 1983 yılında Japonya Kahve Birliği'nin öncülüğünde (The All Japan Coffee Association) kutlanan Kahve Günü, 2005 yılında Amerika'da resmi hale gelmiş. Günümüzde ise bu özel günün kutlandığı tarihler farklı olsa da, amaç bir… O da kahve tutkunlarını bir araya toplayıp, bu özel içecekten daha çok keyif almalarını sağlayacak etkinliklere imza atmaktır.

DÜNYA KAHVE GÜNÜ NE ZAMAN?

1 Ekim olarak belirlenen kahve günü, her yıl 78 ülke 29 Eylül-1 Ekim arasını çeşitli etkinliklerle "Kahve Günü" olarak kutluyor.

DÜNYA KAHVE GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Kahve her yıl artan üretim ve tüketim ile dünyanın dört yanında satışa sunuluyor.ilk resmi Uluslararası Kahve Günü Amerika'da 2015 yılında yapıldı. . Çin'de Uluslararası Kahve Örgütü tarafından tanıtıldı , ilk olarak 1997'de kutlandı ve Nisan 2001'in başlarında yıllık bir kutlamaya dönüştürüldü. Tayvan, Uluslararası Kahve Günü'nü ilk olarak 2009 yılında kutladı. Nepal, Ulusal Kahve Günü'nü ilk kez 17 Kasım 2005'te kutladı. İlk olarak 17 Ağustos 2006'da Ulusal Kahve Günü'nü kutlayan Endonezya, Endonezya'nın Bağımsızlığı ile aynı gün kutladı.

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Dünya Kahve Günü nedir, ne zaman kutlanır? Dünya Kahve Günü nasıl ortaya çıktı?
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