Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Hangi ülkede bir adam, 2000'de silahlı soygun suçundan 13 yıl hapis cezası almış, kendi hatırlatmasına rağmen 2013'e kadar kimse gelip onu tutuklamamış, bu arada iki kez evlenmiş ve çocukları olmuştur? - Milyoner sorusu
Giriş Tarihi: 1.10.2021 22:32 Son Güncelleme: 1.10.2021 22:40

Hangi ülkede bir adam, 2000'de silahlı soygun suçundan 13 yıl hapis cezası almış, kendi hatırlatmasına rağmen 2013'e kadar kimse gelip onu tutuklamamış, bu arada iki kez evlenmiş ve çocukları olmuştur? - Milyoner sorusu

Hangi ülkede bir adam, 2000’de silahlı soygun suçundan 13 yıl hapis cezası almış, kendi hatırlatmasına rağmen 2013’e kadar kimse gelip onu tutuklamamış, bu arada iki kez evlenmiş ve çocukları olmuştur? - Milyoner sorusu

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve "Hangi ülkede bir adam, 2000'de silahlı soygun suçundan 13 yıl hapis cezası almış, kendi hatırlatmasına rağmen 2013'e kadar kimse gelip onu tutuklamamış, bu arada iki kez evlenmiş ve çocukları olmuştur?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Kim Milyoner Olmak İster programındaki, 'Hangi ülkede bir adam, 2000'de silahlı soygun suçundan 13 yıl hapis cezası almış, kendi hatırlatmasına rağmen 2013'e kadar kimse gelip onu tutuklamamış, bu arada iki kez evlenmiş ve çocukları olmuştur?' sorusunun cevabı şu şekilde...

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve ''Hangi ülkede bir adam, 2000'de silahlı soygun suçundan 13 yıl hapis cezası almış, kendi hatırlatmasına rağmen 2013'e kadar kimse gelip onu tutuklamamış, bu arada iki kez evlenmiş ve çocukları olmuştur?'' sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, 'Hangi ülkede bir adam, 2000'de silahlı soygun suçundan 13 yıl hapis cezası almış, kendi hatırlatmasına rağmen 2013'e kadar kimse gelip onu tutuklamamış, bu arada iki kez evlenmiş ve çocukları olmuştur?' sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.

HANGİ ÜLKEDE BİR ADAM, 2000'DE SİLAHLI SOYGUN SUÇUNDAN 13 YIL HAPİS CEZASI ALMIŞ, KENDİ HATIRLATMASINA RAĞMEN 2013'E KADAR KİMSE GELİP ONU TUTUKLAMAMIŞ, BU ARADA İKİ KEZ EVLENMİŞ VE ÇOCUKLARI OLMUŞTUR?

Hindistan

ABD

Rusya

Meksika

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Hangi ülkede bir adam, 2000'de silahlı soygun suçundan 13 yıl hapis cezası almış, kendi hatırlatmasına rağmen 2013'e kadar kimse gelip onu tutuklamamış, bu arada iki kez evlenmiş ve çocukları olmuştur? - Milyoner sorusu
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