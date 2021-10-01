Hangisi "deniz korkusu" anlamına gelir? - Milyoner sorusu

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve ''Hangisi "deniz korkusu" anlamına gelir?'' sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, 'Hangisi "deniz korkusu" anlamına gelir?' sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.

Hangisi "deniz korkusu" anlamına gelir?

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