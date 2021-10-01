MAREN Margün Enerji halka arz hisse pay fiyatı ne kadar, kodu nedir? Margün Enerji borsada işlem görmeye başladı mı?

MARGÜN ENERJİ (MAREN) NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?



Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. ile yüzde 100 bağlı ortaklığı olan Margün Enerji halka arzı gerçekleşti. Margün Enerji'nin 1 TL nominal değerdeki 100 milyon adet payları 8,30 TL'den satılacak. Hisse kodu ise 'MAREN' olarak belirlendi. Payların dağıtımı Borsa İstanbul tarafından eşit dağıtım yöntemi ile gerçekleştirildi.

Bugüne kadar borsada satış yöntemiyle gerçekleşen en büyük halka arzı gerçekleştiren Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ, bugün itibarıyla MAREN hisse koduyla Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı. Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Margün Enerji'nin halka arz geliriyle yenilenebilir enerji yatırımları yapacak olmasının, sermaye piyasasının kalkınmaya yaptığı katkı açısından en güzel örneklerden biri olduğunu belirterek, "206 bin yatırımcıya 830 milyon liralık satışla gerçekleştirilen bu başarılı halka arzdan dolayı kendilerini tebrik ediyorum." dedi.