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Giriş Tarihi: 1.10.2021 14:11 Son Güncelleme: 1.10.2021 14:11

MAREN Margün Enerji halka arz hisse pay fiyatı ne kadar, kodu nedir? Margün Enerji borsada işlem görmeye başladı mı?

MAREN Margün Enerji halka arz hisse pay fiyatı ne kadar, kodu nedir? Margün Enerji borsada işlem görmeye başladı mı?

Margün Enerji 206 bin yatırımcıya 830 milyon liralık satışla gerçekleştirilen halka arz sürecinin ardından Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı. Binlerce yatırımcının uzunca bir süredir gündemine gelmekte olan bu konuyla ilgili olarak “2021 Margün (MAREN) Enerji hisse fiyatı ne kadar, kodu nedir?” gibi sorular yanıt aramaya başladı. Şirketin 1 TL nominal değerdeki 100 milyon adet payları 8,30 TL'den satılacağı bildirilmişti. Peki, Margün (MAREN) Enerji halka arz hisse pay fiyatı ne kadar, kodu nedir? İşte tüm detaylar...

Margün Enerji halka arz talep toplama sürecinde binlerce yatırımcının ilgisini görmüştü. 830 milyon liralık satışla gerçekleştirilen halka arz sürecinin ardından şimdi ise gözler Borsa İstanbul'a çevrildi. Şirket hisselerinin borsada işlem görmeye başladığı duyuruldu. Bu noktada ise Margün (MAREN) Enerji hisse fiyatı ve kodu araştırma konusu haline geldi. Peki, Margün (MAREN) Enerji halka arz hisse pay fiyatı ne kadar, kodu nedir, borsada işlem görmeye başladı mı? İşte detaylar...

MARGÜN ENERJİ (MAREN) NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. ile yüzde 100 bağlı ortaklığı olan Margün Enerji halka arzı gerçekleşti. Margün Enerji'nin 1 TL nominal değerdeki 100 milyon adet payları 8,30 TL'den satılacak. Hisse kodu ise 'MAREN' olarak belirlendi. Payların dağıtımı Borsa İstanbul tarafından eşit dağıtım yöntemi ile gerçekleştirildi.

Bugüne kadar borsada satış yöntemiyle gerçekleşen en büyük halka arzı gerçekleştiren Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ, bugün itibarıyla MAREN hisse koduyla Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı. Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Margün Enerji'nin halka arz geliriyle yenilenebilir enerji yatırımları yapacak olmasının, sermaye piyasasının kalkınmaya yaptığı katkı açısından en güzel örneklerden biri olduğunu belirterek, "206 bin yatırımcıya 830 milyon liralık satışla gerçekleştirilen bu başarılı halka arzdan dolayı kendilerini tebrik ediyorum." dedi.

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MAREN Margün Enerji halka arz hisse pay fiyatı ne kadar, kodu nedir? Margün Enerji borsada işlem görmeye başladı mı?
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