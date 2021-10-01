Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve Milli Görüş hareketinin en önemli isimlerinden olan Oğuzhan Asiltürk, 86 yaşında hayatını kaybetti. Bu sabah saatlerinde açıklanan vefat haberi, büyük üzüntüyle karşılandı. Edinilen bilgiye göre, Oğuzhan Asiltürk, 13 Eylül'den bu yana Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Vefat haberinin ardından Oğuzhan Asiltürk'ün hayatı ve ölüm sebebi de en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Peki, Oğuzhan Asiltürk kimdir, kaç yaşındaydı ve neden öldü? İşte, hayatını kaybeden Oğuzhan Asiltürk'ün hayatı ve siyasi kariyeri
Asiltürk, 13 Eylül'de koronavirüs sonrası gelişen zatürreye bağlı nefes darlığı şikayetiyle Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Asiltürk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Oğuzhan Asiltürk 25 Mayıs 1935'te doğdu. İlk ve ortaokulu, liseyi Malatya'da okudu. Üniversite eğitimini ise İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinde tamamladı.
İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'ni bitirdi. Serbest Müşavir Mühendislik, 14 ve 15. Dönem Ankara; 19, 20 ve 21. Dönem Malatya milletvekiliği ile İçişleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlıkları yaptı. Evli ve dört çocuk babasıdır.
Milli Görüş lideri Necmettin Erbakan'ın ölümünün ardından Saadet Partisi'nin YİK başkanlığına seçilen Asiltürk'ün, ayrıca kaleme aldığı "Sosyal Yapının Güçlendirilmesi" adlı bir kitabı bulunmaktadır. Saadet Partisi'nin kurucuları arasında yer aldı.