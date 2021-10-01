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Giriş Tarihi: 1.10.2021 22:15 Son Güncelleme: 1.10.2021 22:15

Oğuzhan Asiltürk hayatını kaybetti! Oğuzhan Asiltürk kimdir, kaç yaşındaydı ve neden vefat etti?

Oğuzhan Asiltürk hayatını kaybetti! Oğuzhan Asiltürk kimdir, kaç yaşındaydı ve neden vefat etti?

Milli Görüş hareketinin önemli isimlerinden ve Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, tedavi gördüğünü hastanede hayatını kaybetti. Asiltürk'ün vefat haberi, büyük üzüntüyle karşılandı. Bu noktada, Oğuzhan Asiltürk kimdir, kaç yaşında ve neden vefat etti sorularına yanıt aranmaya başlandı. Edinilen bilgiye göre, Oğuzhan Asiltürk'ün ölüm nedeni ile ilgili olarak açıklama yapıldı. Peki, hayatını kaybeden Oğuzhan Asiltürk kimdir, kaç yaşındaydı? İşte, rahmetli Oğuzhan Asiltürk'ün hayatı

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve Milli Görüş hareketinin en önemli isimlerinden olan Oğuzhan Asiltürk, 86 yaşında hayatını kaybetti. Bu sabah saatlerinde açıklanan vefat haberi, büyük üzüntüyle karşılandı. Edinilen bilgiye göre, Oğuzhan Asiltürk, 13 Eylül'den bu yana Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Vefat haberinin ardından Oğuzhan Asiltürk'ün hayatı ve ölüm sebebi de en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Peki, Oğuzhan Asiltürk kimdir, kaç yaşındaydı ve neden öldü? İşte, hayatını kaybeden Oğuzhan Asiltürk'ün hayatı ve siyasi kariyeri

OĞUZHAN ASİLTÜRK NEDEN VEFAT ETTİ?

Asiltürk, 13 Eylül'de koronavirüs sonrası gelişen zatürreye bağlı nefes darlığı şikayetiyle Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Asiltürk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

OĞUZHAN ASİLTÜRK KİMDİR?

Oğuzhan Asiltürk 25 Mayıs 1935'te doğdu. İlk ve ortaokulu, liseyi Malatya'da okudu. Üniversite eğitimini ise İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinde tamamladı.

İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'ni bitirdi. Serbest Müşavir Mühendislik, 14 ve 15. Dönem Ankara; 19, 20 ve 21. Dönem Malatya milletvekiliği ile İçişleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlıkları yaptı. Evli ve dört çocuk babasıdır.

Milli Görüş lideri Necmettin Erbakan'ın ölümünün ardından Saadet Partisi'nin YİK başkanlığına seçilen Asiltürk'ün, ayrıca kaleme aldığı "Sosyal Yapının Güçlendirilmesi" adlı bir kitabı bulunmaktadır. Saadet Partisi'nin kurucuları arasında yer aldı.

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Oğuzhan Asiltürk hayatını kaybetti! Oğuzhan Asiltürk kimdir, kaç yaşındaydı ve neden vefat etti?
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