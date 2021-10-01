Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve Milli Görüş hareketinin en önemli isimlerinden olan Oğuzhan Asiltürk, 86 yaşında hayatını kaybetti. Bu sabah saatlerinde açıklanan vefat haberi, büyük üzüntüyle karşılandı. Edinilen bilgiye göre, Oğuzhan Asiltürk, 13 Eylül'den bu yana Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Vefat haberinin ardından Oğuzhan Asiltürk'ün hayatı ve ölüm sebebi de en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Peki, Oğuzhan Asiltürk kimdir, kaç yaşındaydı ve neden öldü? İşte, hayatını kaybeden Oğuzhan Asiltürk'ün hayatı ve siyasi kariyeri