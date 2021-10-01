Okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim bitecek mi soruları milyonlarca öğrenci ve velisinin gündeminde yer alırken, konuya ilişkin son dakika açıklaması Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den geldi. Daha önce Başkan Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yüz yüze eğitimde kararlı olduklarını belirtmişti. İşte Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuya ilişkin son açıklaması;

BAKAN ÖZER AÇIKLADI - OKULLAR YENİDEN KAPANIR MI?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı bir canlı yayın programında okullar yeniden kapanır mı, yüz yüze eğitim biter mi sorularına yanıt verdi. Özer vakaların artması durumunda planlarının olduğunu belirtti ve devam etti.

İşte Bakan Özer'in konuya ilişkin o açıklamaları;