Son dakika haberi... SABAH Spor yazarları Bülent Timurlenk ve Levent Tüzemen, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki ikinci maçında Marsilya ile deplasmanda 0-0 berabere kaldığı mücadeleyi kaleme aldı. İşte son dakika haberinin detayları...
BÜLENT TİMURLENK - SIFIRDA TUTMA SANATI
Tarihten silinen devletlerin, imparatorlukların savaş meydanında sonunu hazırlayan kötü savunmadır. Kaleni, evini iyi savunmaz, rakibin savaş taktiklerini doğru analiz etmezsen tarih de seni affetmez, futbolda da tabelanın affetmediği gibi. G.Saray'ın Lazio'dan sonra Marsilya maçında da gol yememe sanatı adına ortaya koydukları aslında futbolumuzun 40 yıllık yarasına yapılmış pansuman gibi.
Sahte 9 Payet ile oyuna derinlik kazandıran, orta göbekte öndeki ikilisini direkt kaleye yönelten Sampaoli'nin yumuşak karnı iki kanat oyuncusu ve üçlü savunmanın iki ucu arasındaki 60 metreydi. G.Saray bu iki kanala ilk yarıda yeteri kadar adam soktu. Terim ve ekibinin doğru analizi, Kerem'in son vuruşta acemiliği ve Morutan'ın çok daha belirleyici olma mecburiyetiyle çarpışmasa G.Saray ilk yarıda golü bulurdu.
Orta alandaki üçlüsüyle geçit vermeyen Galatasaray'ı 90 dakika zorlayan Cengiz Ünder oldu. Onun ilk yarıdaki nefis plasesini ancak eski Muslera çıkartırdı ve evet dün sahada herkesin bildiği ama kendisinin son zamanlarda unuttuğu Muslera vardı. Cengiz'in ikinci yarıda al da at diye getirdği top, Milik'in oyuna girişi sonrası çakılı santrforla oynayınca Payet'i sağda serbest bırakan Marsilya, son çeyrekte bunalttı G.Saray'ı.
Guendouzi'nin penaltı hırsızlığının kameralara yakalanması futbolun adaletidir. Fransa Ligi'nde %61 topa sahip olma istatiğiyle oynayan Marsilya karşısında G.Saray'ın geçiş oyununda bitiricilik için daha zamana ihtiyacı var ama Marcao'nun forma giydiği 3 maçta da kaleyi gole kapatmak tesadüf değil. Velodrome, Avrupa'da rakibin en büyük baskıyı gördüğü, tribünlerin de maçı oynadığı bir stadyum…
Buradan beraberliği yemeden almak Galatasaray için büyük adım. Ancak daha büyüğü, rakibi 0'da tuttuğun tabelada golü atıp cezalandırmak. Şimdi buna daha çok çalışmalılar. En çok da Halil.
LEVENT TÜZEMEN - CESUR, AKILLI VE DİKKATLİ OYNADI
ransa'ya ne zaman bir Türk takımı ya da Milli Takımımız gitse tribünlerde büyük olaylar yaşanıyor. Özellikle Marsilya ve Lyon'da Türk taraftarlar ya tartaklanıyor ya da tribün tacizine maruz kalıyor. Ayrıca Türk taraftarlarını tahrik etmek amacıyla Fransız taraftarlar "Yunan, Ermeni ve PKK" propagandası yaparak bayrak açıyorlar.
Fransa Devleti ve polis teşkilatı resmen bu olaylara izin veriyor. Çünkü maç öncesi Türk seyircilerin tahrik olması için önlem bile almıyorlar. Fatih Terim'in Lazio maçı kadrosunu sağ beke Boey'u monte ederek Marsilya önüne sürmesi Galatasaray'ın dengeli oynamasını sağladı. Lazio maçındaki gibi sakin, dikkatli ve alan daraltarak oynamak, geniş alan bırakmamak Marsilya'nın hızlı hücum yapmasını frenledi.
Topa ve oyuna hakim olduğumuz sürede ayağa pas yaparak etkili olmaya çalıştık. Kerem'in çalışkanlığı, Boey ile Aanholt'un kanat bindirmeleri, Morutan'ın savunmaya yardıma gelmesi ve basit oynaması, Berkan'ın dinamizmi Galatasaray'ın güzel yönleriydi. Marcao'nun dönüşü savunmayı toparlarken, Nelsson'un da iyi oynamasını sağladı. Terim herhalde etkili ve akıllı oynayan Marcao için "Keşke 8 maç ceza almasaydı" diyordur.
Tribünlerin meşale atışması yüzünden duran oyun sonrası Marsilya baskısını gördük. Özellikle Cengiz Ünder, Fransız ekibinin hücum silahıydı. 45+8'de Kerem karşı karşıya kaldığı net gol pozisyonunda topu kaleci Lopez'e nişanlayarak harcadı.
Takım uyumu adına değişikliği uzun süre düşünmeyen Terim'in oyundan düşen Halil ile Morutan'ı değiştirme zamanlaması doğruydu. İyi ki VAR var, yoksa olmayan penaltıyla Polonyalı hakem Galatasaray'ı yakacaktı. Lazio maçıyla Avrupalı kimliğini yeniden bulan Galatasaray cesur, dikkatli, akıllı oyunuyla Marsilya'dan puan aldı ve liderliğini korudu.