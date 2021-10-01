Uçamayan bir kuş olan kivi, hangi ülkenin hava kuvvetlerinin simgesidir? - Milyoner sorusu

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve ''Uçamayan bir kuş olan kivi, hangi ülkenin hava kuvvetlerinin simgesidir?'' sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, 'Uçamayan bir kuş olan kivi, hangi ülkenin hava kuvvetlerinin simgesidir?' sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.

Uçamayan bir kuş olan kivi, hangi ülkenin hava kuvvetlerinin simgesidir?

ABD

Almanya

Norveç

Yeni Zelanda