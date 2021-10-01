Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Uçamayan bir kuş olan kivi, hangi ülkenin hava kuvvetlerinin simgesidir? - Milyoner sorusu
Giriş Tarihi: 1.10.2021 23:23 Son Güncelleme: 1.10.2021 23:24

Uçamayan bir kuş olan kivi, hangi ülkenin hava kuvvetlerinin simgesidir? - Milyoner sorusu

Uçamayan bir kuş olan kivi, hangi ülkenin hava kuvvetlerinin simgesidir? - Milyoner sorusu

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve "Uçamayan bir kuş olan kivi, hangi ülkenin hava kuvvetlerinin simgesidir?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Kim Milyoner Olmak İster programındaki, 'Uçamayan bir kuş olan kivi, hangi ülkenin hava kuvvetlerinin simgesidir?' sorusunun cevabı şu şekilde...

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve ''Uçamayan bir kuş olan kivi, hangi ülkenin hava kuvvetlerinin simgesidir?'' sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, 'Uçamayan bir kuş olan kivi, hangi ülkenin hava kuvvetlerinin simgesidir?' sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.

Uçamayan bir kuş olan kivi, hangi ülkenin hava kuvvetlerinin simgesidir?

ABD

Almanya

Norveç

Yeni Zelanda

EN ÇOK OKUNANLAR

Bu kerpiç evden bir cerrah bir polis, bir öğretmen iki de mühendis çıktı
İbrahim Tatlıses'in ilk eşi Adalet Sara'dan zehir zemberek sözler: Babalık görevini evliliklerinde de yapmadı!
AFAD En az lise mezunu 1749 işçi - personel alımı yapacak! AFAD personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları nelerdir?
Son dakika: Küstah 'İstanbul' sözleri sonrası ortaya çıktı! Marinakis meğer 2015 yılında...
İŞKUR en az 5 bin TL maaşlı KPSS şartsız personel ve memur alımı! 2021 İŞKUR en az lise mezunu memur ve personel alım ilanları!
İstanbul yeni metrolarına kavuşuyor: Bakanlık hayata geçirecek! Tarihler netleşti
Son dakika: Usta isimden Fenerbahçe-Olympiakos maçı sonrası sert sözler! "Pereira'nın planının olmadığını gördük"
İŞKUR 5 bin TL maaşlı KPSS şartsız personel ve memur alımı yapıyor! 2021 İŞKUR işe alım, personel ve memur ilanları yayınlandı
Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel altına Porsche çekti… Fiyatı dudak uçuklattı
Okullar kapanacak mı? Okullar tekrar kapanır mı ve yüz yüze eğitim biter mi? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den son dakika açıklaması
ARKADAŞINA GÖNDER
Uçamayan bir kuş olan kivi, hangi ülkenin hava kuvvetlerinin simgesidir? - Milyoner sorusu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA